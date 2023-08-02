團結香港基金倡新田科技城發展增發債換地模式

葉文祺：政府可考慮發行「新田科技城發展債券」助收回土地

團結香港基金副總裁葉文祺建議，除了「私人為輔」、「便捷社區」，政府亦可加強執行機制、監察引資成效、進取引資突圍、精準批地發展，以確保互惠互利。被問到如何令私人參與上述發展，他認為當局應先擴大原址換地範圍至創科用途，再提供原址補地價優惠，要求業權人提交有意進駐的龍頭創科企業名單，以待政府批准更改土地用途，讓業權人保留私人土地業權，同時幫助發展創科生態圈。他表示，若政府想收回土地發展，除了以現金補償業權人外，亦可以發行「新田科技城發展債券」，而債券的浮動利率按照產業附加值、利得稅收入、固定資產投資、企業總開支和其他相關因素計算。他解釋，業權人可選擇債券的賠償方式，在發展初期的首五年獲取固定利率，其後提供浮動或固定利率，按情況選擇較高的利率。