土瓜灣道3名海關人員執勤遭斬傷　2人涉接送疑兇落網　疑兇66歲母亦被捕（更新）

【7/11更新】土瓜灣昨日（6日）發生3名海關人員被斬案，疑兇一度在逃，警方重案組介入調查。至今日（7日）凌晨近1時，警方西九龍總區重案組探員、聯同大批西九龍衝鋒隊人員，於旺角亞皆老街先達廣場對開，截停一輛白色七人車，帶走車上一名男司機；至凌晨3時於九龍城區再拘捕多一名男子。據悉，事件懷疑與海關人員遇襲案有關，但被帶走男子並非斬人疑兇，他們涉嫌安排接送疑兇。

至今日（6日）下午2時許，警方在黃大仙區再拘捕多一人，她為疑兇66歲母親，涉嫌「誤導警務人員」。至於在逃疑兇年約38歲、身高1.75至1.8米，犯案時穿黑色T恤、綠色短褲、黑色波鞋，警方正展開緝捕。