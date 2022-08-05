地球‧敢「動」行2022 日日多行路 低碳生活我做到

溫室效應不容忽視，為鼓勵大家在日常實踐低碳生活，由世界綠色組織主辦、大新銀行敢動呈獻「地球‧敢『動』行」2022，今年以「為氣候行多步，一同步出新未來」為主題，邀請前港隊游泳代表方力申先生擔任活動大使，並與本地原創卡通人物「癲噹」合作，舉辦一系列活動，鼓勵大家敢「動」行，以步行代替短距離的交通工具，實踐低碳健康生活。

今年活動更加設「大新銀行75周年公益挑戰賽」，大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍小姐指出，該行一直關注並支持香港環境可持續發展，希望透過不同途徑推動本港社區邁向環保，今次除贊助「地球‧敢『動』行」這項極具意義的活動外，更特意加入「大新銀行75周年公益挑戰賽」，邀請五位精英運動大使，透過他們在社交平台的影響力號召更多香港市民加入他們的步行隊伍，每隊只需於9月25日中午前成功累計超過75萬步，大新銀行便會向他們支持的個別環保慈善機構共捐出港幣75萬元，讓各團隊參與者積極減碳之餘更能做善事。