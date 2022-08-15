地盤工涉強姦女友人　事主稱被告持刀指嚇說「今日點都要搞一次」

38歲地盤工人涉嫌於前年11月強姦39歲女友人，他早前否認一項強姦罪受審，案件今日(15日)在高等法院續審。女事主供稱，被告在案發前一晚要求留宿，又在微信傳訊息及裸照滋擾她，當中包括稱「你看我多厲害」、「你就不可能讓我表現一下」等，翌日更用菜刀指嚇女事主，表示「今日點都要搞一次」。

被告李景豪，案發時38歲，否認在2020年11月30日，在打鼓嶺某單位強姦X。X供稱，案發前一日早上，被告到她的寓所後不願離開，又跟着X做家務和買餸。吃過晚飯後，X再要求被告離開，被告稱夜深要求留宿。至晚上10時許，被告不斷敲X的房門，又在微信發送裸露陽具的照片及色情影片，並稱自己在屋外穿着短褲，「凍死寶寶了」。X反鎖房門沒有理會，但被告以螺絲批破門入X房間，熊抱她表示要「表現一下」，X受驚走到兒子的房間睡。

被告無用安全套女事主要求戴套亦不果

翌日早上，X的兒子上學，X在起床後發現被告仍在家，再要求被告離開。被告衝進廚房取菜刀指嚇她，表示「今日點都要搞一次」，X受驚返回房間，但被告強行推開房門，將X壓制在床上，掀開其上衣摸及舔X胸部，X反抗但不果，遭被告在無用安全套的情況下，強行插入X的陰道及射精，歷時數分鐘，期間X要求被告戴安全套亦不果。

被告在完事後取出一粉紅色震蛋，放在X的陰部及胸部周圍，又試圖塞進X的陰道。X推開被告，並趁屋外有地盤工人施工，伺機離開及向工人求助和報警。