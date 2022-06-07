垃圾徵費最快明年下半年實施 環境局：首半年適應期勸喻為主

市民最快明年下半年掉垃圾要付費，環境局長黃錦星於立法會環境事務委員會會議表示，會因應各項實踐計劃和其他配套計劃進度，以及社會各方面情況，並向委員會徵詢意見，未釐定具體實施日期。他提到落實措施後首半年有較寬鬆適應期，以勸喻和警告為主，讓市民習慣。一般住戶按容量購買垃圾袋，當局曾預計3人家庭每月約須付33至51元購買垃圾袋。基層綜援或高齡人士每月可獲10元現金補貼。

「都市固體廢物收費」修訂條例草案去年8月通過，18個月基本安排準備期明年2月完結。黃錦星會上指出，預計最快明年下半年落實垃圾收費。他又指，在落實初期，當局會集中向需要更多支援適應徵費的「三無大廈」和公屋戶免費派發指定垃圾袋，擬定派發方案供委員討論有關派發對象和派發期等細節。他稱曾到訪包括「三無大廈」的試點居民和團體，感覺相關支援和指引可令執行更清晰。

議員關注會否惹住戶與物管摩擦或追查困難，局方指，屋苑或大廈內垃圾收集點出現違法問題亦由環保署執法，避免物管與住戶衝突。

一般市民繳費方式主要以預繳垃圾袋及為大件廢物買標籤，其中垃圾袋製造招標工作本月開始，共5份合約，料年底批出，當局解釋為確保供應穩定。政府早前公布，實施首3年，標準收費每公升0.11元，分9種大小，容量介乎3公升至100公升，標籤則劃一收費11元，可於超市、便利店、郵局等逾4,000個銷售點購買。