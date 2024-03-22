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2024-03-22 17:31:24

垃圾徵費｜「先行先試」4.1實施　即睇14個率先推出處所

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垃圾徵費｜政府公布14個下月1日起實行「先行先試」的指定地點。(資料圖片)

垃圾徵費｜政府公布14個下月1日起實行「先行先試」的指定地點。(資料圖片)

政府早前將垃圾徵費延至8月實施，並安排部分政府部門及樓於下月1日起「先行先試」落實垃圾徵費。環境及生態局向立法會提交文件，其中公布有關垃圾徵費「先行先試」的處所名單，一共有14個指定處所，包括政府大樓、「三無大廈」、院舍及食肆等。環境局文件將於下周一(25日)在立法會環境事務委員會會議上討論。

垃圾徵費｜14個「先行先試」指定地點。(立法會文件截圖) 垃圾徵費｜14個「先行先試」指定地點。(立法會文件截圖)

垃圾徵費｜包括屋邨「三無大廈」商場食肆

14指定地點，包括西九龍政府合署、2個公共屋邨、一個有業主立案法團的單幢式大廈、2幢「三無大廈」、2個商場、2間院舍和4間食肆，詳細內容為：

  • 西九龍政府合署
  • 荃灣滿樂大廈安寧樓
  • 柴灣連翠邨
  • 九龍城成龍居
  • 深水埗北河街1517
  • 深水埗長沙灣道58
  • 大埔新達廣場
  • 屯門卓爾廣場
  • 新生精神廈復會屯門長期護理院
  • 屯門嘉濤耆樂苑
  • 旺角鋿晶館
  • 新蒲崗新光宴會廳
  • 大家樂(金鐘海富中心分店)
  • 大圍漢年茶餐廳

垃圾徵費｜試點獲免費指定袋及標籤

環境局指在實地試行期間，會向所有試點免費提供指定袋及標籤，同時以問卷調查收集意見，並會在過程中收集運作數據及透過意見調查收集不同持份者的意見，檢視他們對實行垃圾收費的準備程度及可能遇到的問題，並計劃在5至6月提交報告，為8月正式實際垃圾徵費做好準備；同時，政務司副司長會領導跨部門小組，監督整體「先行先試」計劃的工作及檢視結果

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早前政府將垃圾徵費的法定生效日期，延至8月1日，屆時全港所有處所都要按法規棄置垃圾。

垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖）
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