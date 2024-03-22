垃圾徵費｜「先行先試」4.1實施　即睇14個率先推出處所

西九龍政府合署

荃灣滿樂大廈安寧樓

柴灣連翠邨

九龍城成龍居

深水埗北河街 15 及 17 號

深水埗長沙灣道 58 號

大埔新達廣場

屯門卓爾廣場

新生精神廈復會屯門長期護理院

屯門嘉濤耆樂苑

旺角鋿晶館

新蒲崗新光宴會廳

大家樂 ( 金鐘海富中心分店)

大圍漢年茶餐廳

垃圾徵費｜試點獲 免費指定袋及標籤

環境局指在實地試行期間，會向所有試點免費提供指定袋及標籤，同時以問卷調查收集意見，並會在過程中收集運作數據及透過意見調查收集不同持份者的意見，檢視他們對實行垃圾收費的準備程度及可能遇到的問題，並計劃在5至6月提交報告，為8月正式實際垃圾徵費做好準備；同時，政務司副司長會領導跨部門小組，監督整體「先行先試」計劃的工作及檢視結果。