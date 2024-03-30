垃圾徵費｜對8月實施態度開放 謝展寰：視乎試行結果和社會意見

政府周一(4月1日)起在14個地點推行垃圾徵費先行先試計劃，環境及生態局長謝展寰今日(3月30日)在電台節目表示，今次選取的14個指定處所比較典型，希望盡量模擬真實情況，因此不會上門派指定袋，會放在大廈管理處派充足數量的膠袋供市民取用並記錄用量，其後會透過意見調查，訪問參與者了解情況。他相信試點內的市民不會100%參與計劃，不過垃圾量和回收量數據仍有參考作用，並會檢視流程對清潔和餐飲人員的影響，及在目前營商環境下商戶因而產生的費用。

外界近日關注垃圾徵費會否仍維持在8月1日實施，謝展寰稱外界有很多不同評論和推測，政府持開放態度，「我不是在耍官腔」，不會只考慮單一因素，會按先行先試結果和社會意見，再審慎務實作出下一步部署。他又指經濟雖然是重要考慮因素，但不想將經濟因素「無限放大」，會平衡各方作最終決定。 謝展寰強調，垃圾徵費計劃目的不是罰市民，而是鼓勵市民改變行為。

不少意見認為14個試點太少，謝指試行需要深入細緻，目前的試點數目已能達到目標。至於試點未有涵蓋學校，他說雖然學校產生不少垃圾，但小學午膳後主要由飯盒供應商負責處理，中學則較多學生買外賣回校，當局可與學校商討如何處理。