爭議不斷的垃圾徵費延至8月實施，先行先試計劃尚有不足1星期就結束。商台今日(26日)報道，指定垃圾袋生產商日前已按政府指示暫停生產，只保留1至2個月的存量。

5至6月會向立法會交代

環保署回覆傳媒表示，現時有足夠約2個月使用的指定袋庫存，因垃圾徵費延至8月實施，供應商暫時無需生產額外指定袋，都能滿足實施前後的需求，重申透過先行先試計劃收集意見後，5至6月會向立法會交代。生產垃圾袋的合約去年由4間公司投得，部份垃圾袋早前生產好並出售。