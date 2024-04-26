爭議不斷的垃圾徵費延至8月實施，先行先試計劃尚有不足1星期就結束。商台今日(26日)報道，指定垃圾袋生產商日前已按政府指示暫停生產，只保留1至2個月的存量。
5至6月會向立法會交代
環保署回覆傳媒表示，現時有足夠約2個月使用的指定袋庫存，因垃圾徵費延至8月實施，供應商暫時無需生產額外指定袋，都能滿足實施前後的需求，重申透過先行先試計劃收集意見後，5至6月會向立法會交代。生產垃圾袋的合約去年由4間公司投得，部份垃圾袋早前生產好並出售。
民建聯：再延期是最務實做法
民建聯立法會議員劉國勳認為，延期實施垃圾收費是最務實做法，未準備好而強行去推只會引起混亂，政府有心想做就要重整策略，訂一個務實的時間，延遲期間並非甚麼都不做。政府目前已生產不少指定袋，可派發給全港市民感受和試驗，讓他們適應同時增加回收配套。
狄志遠：若再延期要有官員問責
不過新思維狄志遠指如果到8月要再延期，要有負責官員問責。他指重要和有社會價值的政策，政府都無能力去做令人觀感很差，讓市民覺得不是政策問題，是政府無能為力。他強調擴大回收系統不是今天才提出，環保團體亦多次提醒，不過政府「企咗喺度」，如因達不到「十全十美」的效果，又要延期，政策可以說是「玩完」。