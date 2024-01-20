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2024-01-20 12:43:00

垃圾徵費｜柯創盛對官員稱鋸開地拖棍棄置感嘩然　指推動政策需同理心

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柯創盛對官員稱鋸開拖棍棄置感嘩然，指推動政策需同理心。(資料圖片)

柯創盛對官員稱鋸開拖棍棄置感嘩然，指推動政策需同理心。(資料圖片)

一度押後的垃圾徵費再度押後至8月實施，政府部門則先行於41日實行。民建聯觀塘區議員柯創盛在一個電台節目中表示，今次推遲法例生效屬明智做法，因很多居民仍未掌握細節，認為政府推動政策時要有同理心。香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻認為，政策推行要令他們工作時不需擔心違法。香港物業管理公司協會前會長陳志球指，垃圾徵費較膠袋徵費複雜，相信居民理解不多。

環保署助理署長胡勁欣早前就垃圾收費解說時說，如果居民廢置較大型垃圾，如地拖棍，可鋸開放入指定垃圾袋，柯創盛坦言對有關說法感到嘩然，他認為政府在推動政策時要有同理心，要多作宣傳教育工作，讓市民了解更多實施細節，社會才能配合。他又指，本港實施「綠在區區」見成效，若令回收過程更方便、易明，相信可增加市民回收的意願。

甄瑞嫻：已與政府就簡化有關工作商討指引。(資料圖片)

甄瑞嫻：已與政府就簡化有關工作商討指引。(資料圖片)

甄瑞嫻：已與政府就簡化有關工作商討指引

香港物業管理公司協會前會長陳志球表示，業界於去年已經預備好配合推行政策，亦有派前線工作人員完成有關培訓課程，但相信由於政策較複雜，與居民解釋亦有難度。

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻表示，前線清潔工人不習慣做行政工作，政策推行要令他們工作時不需擔心違法，已與政府就簡化有關工作商討指引，希望減輕前線清潔工的憂慮。

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