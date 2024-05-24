垃圾徵費｜民建聯建議暫緩計劃　若達到減廢目標應考慮是否仍「夾硬」徵費

民建聯在4月5至11日和5月6至10日進行了兩輪調查，分別訪問810及750名市民。兩輪結果相約，在最新一次調查中，有65%人反對實施垃圾徵費、31%人則支持計劃；45%人認為不應實施計劃、35%建議再押後措施、15%認為應如期落實；問及實施垃圾徵費的最大問題，36%人認為缺乏足夠的回收配套、23%認為加重經濟負擔、13%認為市民不認識計劃細節。

垃圾徵費計劃引起民怨，民建聯建議政府暫緩實施，但無建議暫緩限期。該黨指期間應完善環保減廢措施，不應把徵費視為減廢的唯一或必然手段。

避免跌入收費才是環保的誤區

民建聯立法會議員陳恒鑌指「政府只一直講徵費 ，減廢講咗幾多？」他認為應避免跌入收費才是環保的誤區。他建議暫緩措施，讓政府準備好回收基建，同時讓市民準備好。他認為不應再提出另一個實施日期，如果屆時推行大規模回收工作，市民參與度提高，可以再檢視是否仍要採用徵費手段。雖則已通過垃圾徵費法例，陳恒鑌表示「法例放咗喺度，希望務實對待呢件事」，現時未是合適時間推行垃圾徵費，如政府再押後是聆聽民意的表現。

另一議員何俊賢指，現時似乎讓市民覺得徵費才是目標。他形容市民走環保的道路是學習過程，學習過程會有壓力，但不可以有太大壓力，否則會做不到事。因此，政府需要鼓勵市民減廢回收，如果達成減廢目標，再檢視是否要「夾硬」徵費。

民建聯提出多項建議，議員葛珮帆指「暫緩到幾時，要政府先答到，視乎準備工夫幾時做到，唔係要十全十美，但要已經好充足」。因現時市民擔心配套不足，回收完的物品是否送去堆填區。民建聯提出的建議包括政府應謀劃未來發展藍圖，例如減少固體廢物可以釋放多少預留作堆填區的土地資源，轉作住宅或商業用途。