垃圾徵費｜謝展寰：延至明年4月1日實施 料推行初期必然出現「甩轆」

垃圾徵費原定最快今年底推行，但環境及生態局局長謝展寰在一個訪問表示，將延至明年4月1日實施。他指，政府近期政府收到不少意見，特別是清潔工前線團體，認為年底推行並非好時機，因正值聖誕及快將農曆新年，需要處理大量垃圾之餘，不少清潔工亦會請假。他又指，垃圾徵費目的希望做到「移風易俗」，政府重點放在宣傳教育方面，並預料在徵費推行初期必然會出現「甩轆」，或有市民不配合的情況，但相信透過政府持續宣傳教育及執法，市民的習慣就會改變，一般需時大約2至3年。

指定垃圾袋最新標書價錢大幅降低逾半 謝展寰在港台一個訪問表示，謝展寰說，垃圾徵費實施後將設有6個月適應期，初期政府會向公屋、「三無」大廈及鄉郊村屋派發指定垃圾袋，並會加強宣傳教育工作。他說，在適應期內，執法人員主要會向違例人士發出警告，適應期後會以「風險為本」模式，針對「違法黑點」採取執法，違例者被會罰款1,500元。他又指出，現時垃圾徵費的相關配套準備工作進展良好，包括早前因價錢問題要重新招標的指定垃圾袋，當局最新收到的標書，價錢已大幅降低超過一半，亦相信承辦商可在足夠時間提供指定垃圾袋。

謝展寰續稱，政府正計劃擴大回收網絡，包括與房屋署研究在公共屋邨內建立小型回收點，在垃圾徵費推行後，慢慢改變市民的習慣。謝展寰預料，在垃圾徵費推行初期必然會出現「甩轆」，或有市民不配合的情況，但相信透過政府持續宣傳教育及執法，市民的習慣一般在2至3年就會改變。