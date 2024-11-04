城大創辦生物科技公司首度參展進博會　冀聯繫大型藥企和投資方

第七屆中國國際進口博覽會明天起一連6日在上海舉行，今年有超過300家香港企業參與，佔參展商總數十分之一；香港貿發局設立兩個展區，由50多家香港企業推廣產品和服務，涵蓋食品、創科、專業服務和物流等領域。
其中總部設於香港的滬港中科國際生物科技有限公司，2019年成立，在香港科學園設立實驗室，為藥物企業和研發機構提供藥效和安全評價服務，今年首度參展。
城市大學「華港龍生物科技」研發治療糖尿病
行政總裁李明說，公司技術規模今年已經成熟，目前已經與個別北美、澳洲和內地等藥物研發企業建立合作意向關係，希望今次接觸到其他有意透過香港開拓海外和內地市場的醫藥企業，協助應對藥物研發過程的技術問題，加快完成註冊。
今屆大會繼續設有創新孵化專區，為境外初創企業搭建落戶上海渠道，其中由城市大學科研團隊創辦、政府創新及科技基金支持的「華港龍生物科技」，研發治療糖尿病和抗衰老等藥物，今屆首度參展。
創辦人伍子龍說，公司研發不同產品，但需要熟悉分銷和建立銷售網絡的專業服務，又指長三角地區的藥械技術方面，發展較大灣區藥企成熟，配套器械齊備，希望今次可以成功聯繫更多內地和海外大型藥企和投資方，接觸分銷商等合作伙伴，加快科研成果產業化和拓展市場的步伐。
原文刊登於 香港電台