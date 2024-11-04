城大創辦生物科技公司首度參展進博會　冀聯繫大型藥企和投資方

第七屆中國國際進口博覽會明天起一連6日在上海舉行，今年有超過300家香港企業參與，佔參展商總數十分之一；香港貿發局設立兩個展區，由50多家香港企業推廣產品和服務，涵蓋食品、創科、專業服務和物流等領域。

其中總部設於香港的滬港中科國際生物科技有限公司，2019年成立，在香港科學園設立實驗室，為藥物企業和研發機構提供藥效和安全評價服務，今年首度參展。