城大檢測本地水域魚類 六指馬鮁青門鱔等含毒濃度偏高

愛食魚人士要留意！城大學者近日聯同國際團隊發表研究，揭示全球可食用海魚中全氟和多氟烷基物質(PFAS)的污染濃度與人類健康風險的相聯性。團隊早前檢測多種在香港水域捕捉的魚類，結果顯示，個別魚種PFAS濃度偏高，包括六指馬鮁、青門鱔、黃姑及紅壇魚。城大提醒，市民應盡量減少進食較高PFAS污染濃度的魚種。
PFAS是一種人工合成化學物質，廣泛應用於各類工業及消費品中，如易潔鍋和防水衣物。PFAS容易在生物體內累積並經食物鏈傳遞，對人類健康構成潛在風險。經研究團隊分析，消費者即使身處低污染地區，仍可能因食用進口魚類，例如三文魚、吞拿魚、劍魚、鱈魚等，而攝入較高濃度的PFAS，增加食安風險。
城大海洋環境健康全國重點實驗室主任、化學系講座教授兼理學院副院長梁美儀與城大研究團隊，早前亦針對本地魚類的PFAS污染情況，檢測多種香港水域所捕捉的魚類。結果顯示，本地的PFAS攝入風險不高，惟個別魚種PFAS濃度偏高，包括六指馬鮁、青門鱔、黃姑及紅壇魚。梁美儀續指，一般而言，三類魚種具有較高的PFAS攝入風險，分別是高營養階層掠食性魚類，如六指馬鮁、青門鱔、鱈魚、吞拿魚、劍魚；高脂肪含量魚類，如三文魚、希靈魚、鯡魚；以及底棲魚類，如紅壇魚。梁美儀表示，由於長者、孕婦、幼童及慢性病患者等高風險族群對PFAS的風險較高，這些群體在選擇食物時應更加謹慎。此外，大眾亦應均衡飲食，減少購買或進食較高PFAS污染濃度的魚種，降低潛在風險。