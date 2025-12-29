城大檢測本地水域魚類 六指馬鮁青門鱔等含毒濃度偏高

愛食魚人士要留意！城大學者近日聯同國際團隊發表研究，揭示全球可食用海魚中全氟和多氟烷基物質(PFAS)的污染濃度與人類健康風險的相聯性。團隊早前檢測多種在香港水域捕捉的魚類，結果顯示，個別魚種PFAS濃度偏高，包括六指馬鮁、青門鱔、黃姑及紅壇魚。城大提醒，市民應盡量減少進食較高PFAS污染濃度的魚種。

PFAS是一種人工合成化學物質，廣泛應用於各類工業及消費品中，如易潔鍋和防水衣物。PFAS容易在生物體內累積並經食物鏈傳遞，對人類健康構成潛在風險。經研究團隊分析，消費者即使身處低污染地區，仍可能因食用進口魚類，例如三文魚、吞拿魚、劍魚、鱈魚等，而攝入較高濃度的PFAS，增加食安風險。