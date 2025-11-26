城大研製新型半導體晶片封裝材料，推動香港下一代半導體生產技術。

隨着人工智能、高效能運算（HPC）及 5G 通訊等新興技術迅速發展，業界對晶片效能及可靠性的要求也日漸提高。香港城市大學的科研團隊早前獲「產學研1+計劃」撥款資助，旨在解決三維積體電路（3DIC）半導體晶片封裝中的金屬化挑戰。團隊將通過研製一系列可用於電鍍銅的專利化學添加劑，從而確保晶片堆疊之間的連接更快速及穩定，提高晶片效能，並計劃於明年建立自動化智能生產線。

由城大系統工程學系馮憲平教授領導的「化學添加劑優化電鍍銅在先進電子封裝和三維積體電路中的應用」，為第二批獲中華人民共和國香港特別行政區政府「產學研 1+計劃」（RAISe+ Scheme）資助的項目。團隊將通過計劃加速科研成果的商業化、增加產業應用，助力香港在全球先進半導體供應鏈市場佔據重要席位。