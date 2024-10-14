城大研零耗能製冷技術助降溫　道路建築紡織物可應用

全球暖化，香港城市大學研究團隊在零耗能製冷技術上取得突破，將新一代「被動式輻射製冷技術」擴展及應用於製冷瓷磚、製冷瀝青和製冷紡織物，可於建築外殼和行人道等地方使用。團隊計劃於2026 年底前建立生產線與相關生產設施。 由城大能源及環境學院教授曹之胤帶領的研究團隊最新研究將「被動式輻射製冷技術」(passive radiative cooling，PRC）擴展及應用於三項新領域，即可用於建築外殼、行人道與公共場所的製冷瓷磚、可用於路面的製冷瀝青，以及可用作製衣的製冷紡織物。

曹之胤表示，PRC 技術是解決全球暖化問題的通用方案，利用高太陽反射率和中紅外線發射 率，通過反射陽光、將熱輻射發射至外太空，有效令物體表面自然冷卻，令其表面溫度可低於環境溫度至少 2°C，PRC技術是一種無需用電、無製冷劑的解決方案，可在零耗能的情況下達至降溫、製冷的效果。

可助道路建築降溫 團隊將開發具有高太陽反射率和中紅外線發射率的製冷瓷磚，瓷磚對陽光和熱量的吸收率低，並可抵抗紫外線 （UV）輻射引起的降解，具備卓越的化學穩定性和強大的機械性能，適合於戶外長期使用，有助建築外殼、行人道和公共場所減少吸收太陽熱力，增強對外太空的熱輻射，降低對空調的需求。團隊研發的另一項新產品製冷路面材料，可提高路面的太陽反射率和中紅外線發射率，耐用性也適用於交通繁忙的城市道路。

另外，團隊會研發一款可生物降解製冷／保暖雙模式紡織品，其使用的熱致變色顆粒，可按照室溫自動改變太陽反射率，從而在夏季提供製冷、在冬季提供保溫的功能。紡織品以環保維、聚合物及納米微粒，製造多層和分層的多孔結構，以增強太陽反射率和中紅外線發射率，為個人提供無電降溫方案，有助減低戶外工作者的中暑風險，並可通過衣物帶來舒適溫感。 香港城市大學研究團隊2021年成立初創「創冷科技」（i2Cool），開發用於屋頂及外牆的製冷塗層，已經透過創冷科技於全球 20 個城市及地區應用，累計面積超過 107 萬平方英尺。項目獲「產學研 1+計劃」資助，協助團隊科研成果轉化為實際應用，團隊已計劃於 2026 年底前建立生產線與相關生產設施。