城大舉辦「HK Tech 300 Expo」創新創業博覽，展現數百間初創科研轉化成果

創新科技及工業局局長孫東在開幕禮致辭，讚揚城大在培育年輕人才和扶植初創企業的貢獻。他說：「城大和HK Tech 300為促進跨學科、跨界別及跨行業的合作締造了一個蓬勃的生態圈。我們必須共同努力為年輕創業者提供必要的資源、指導和機會，讓他們將創新意念轉化為具有影響力的解決方案，進一步推動香港發展成為國際創新科技中心。」城大校長梅彥昌致謝辭時說：「創新是未來的引路明燈。城大及HK Tech 300在創新創業方面的卓越成就，有賴於『官產學研投』之間的廣泛合作和支持。城大將持續建構一個可連繫不同界別的世界級平台，助力年輕人才與科技初創企業的發展。」

協助科研人員等成立初創

「HK Tech 300」是城市大學舉辦的一項大型創新創業計劃，以「創科無限 引領未來」為主題，協助有志創業的城大學生、校友、科研人員，以及其他人士成立初創企業。來自新加坡的初創企業「億杉醫療（E3A Healthcare）」專注於非侵入式居家醫療方案，研發的家用新生嬰兒「智慧經皮黃疸檢測儀」利用光學應用技術、人工智能和大數據分析，提供易於使用、成本較低且高效的監測設備。其他核心產品包括胎兒監護儀和Nora子宮內膜異位症治療儀，這些方案已在全球多個國家和地區應用。億杉醫療是「HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽」的優勝初創之一。

公司首席財務官陳弘遠坦言，新加坡的市場規模較小，對創業公司的支持有限，參加城大的比賽讓公司有機會進入香港，接觸大中華市場。香港的學術環境和融資行業相對成熟，對希望進入大灣區或中國市場的公司發展非常有利。公司今年成為香港特區政府「引進重點企業辦公室」的第四批重點企業。

另一方面，領航智能公司開發的「人工智能導盲腰帶（GUIDi）」配備了先進的光學模組和AI增強的電腦視覺模組，能夠檢測障礙物、提供方向指導，並增強環境監測，先後獲得不少獎項，包括美國拉斯維加斯消費電子展CES 2024創新獎。創辦人陳曉玲憶述，早年曾目睹視障人士行動困難，激起協助他們的想法，最終與團隊研發了「人工智能導盲腰帶」，希望能夠幫助更多弱勢社群。她感謝城大提供的資助，令公司獲得了啟動資金，發展業務。