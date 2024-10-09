城大調查：消費者信心指數錄78.3不合格 投資股票及經濟發展信心跌一成

消費者信心是衡量消費者對整體經濟狀況和個人財務狀況的指標。香港城市大學管理科學系統計諮詢中心昨公布第三季《兩岸及港澳消費者信心指數》，結果發現香港的整體消費者信心指數，較去年同期降9.8%，僅錄得78.3不合格水平(200分滿分，100分為合格)；組合指數的6個範疇中，按季比較以投資股票信心跌幅最大，而所有指數中僅「生活(消費)狀況信心」合格，表明香港消費者對此範疇的信心屬中性。

中心於今年9月1至24日，以電腦隨機抽樣訪問1,000位年滿18歲並在本地常住的香港居民，了解他們對經濟、就業、物價、生活、購買房屋、投資股票等6個範疇的信心，指數低於100分表示受訪者「信心不足」，200分滿分信心十足。結果顯示，按季比較，除物價狀況錄得微升，其餘5類均錄得跌幅由2.2%至20.3%不等，包括投資股票(74分、-11.3%)、經濟發展(70.2分、-13.4%)、購買房屋(73.8分)、就業狀況(82.0分)和生活(消費)狀況(103分)，反映現信心下跌。