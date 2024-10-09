城大調查：消費者信心指數錄78.3不合格 投資股票及經濟發展信心跌一成

消費者信心是衡量消費者對整體經濟狀況和個人財務狀況的指標。香港城市大學管理科學系統計諮詢中心昨公布第三季《兩岸及港澳消費者信心指數》，結果發現香港的整體消費者信心指數，較去年同期降9.8%，僅錄得78.3不合格水平(200分滿分，100分為合格)；組合指數的6個範疇中，按季比較以投資股票信心跌幅最大，而所有指數中僅「生活(消費)狀況信心」合格，表明香港消費者對此範疇的信心屬中性。
中心於今年9月1至24日，以電腦隨機抽樣訪問1,000位年滿18歲並在本地常住的香港居民，了解他們對經濟、就業、物價、生活、購買房屋、投資股票等6個範疇的信心，指數低於100分表示受訪者「信心不足」，200分滿分信心十足。結果顯示，按季比較，除物價狀況錄得微升，其餘5類均錄得跌幅由2.2%至20.3%不等，包括投資股票(74分、-11.3%)、經濟發展(70.2分、-13.4%)、購買房屋(73.8分)、就業狀況(82.0分)和生活(消費)狀況(103分)，反映現信心下跌。
2024年第三季六個範疇中只有「生活(消費)狀況信心」僅僅合格，但已是信心最高的分指數，表明香港消費者對此範疇「頗有信心」。而物價狀況信心雖仍不合格，但為唯一有上升的指數，由72.6分升至72.8分；城大指，從絕對數值上看，反映消費者仍然擔憂本港的物價狀況。至於未來三個月的預期信心指數，除了生活(消費)狀況預期信心則由115.7分下跌至94.6分外，其他範疇則有1.6%至21.2%的升幅，但6個範疇分指數均低於100分。
信心指數下降讓消費更謹慎
大型連鎖藥店華潤堂昨日宣布全線結業，被問到消費者整體信心指數下跌，會否與近期不少食肆或零售結業潮有關。負責研究的城大管理科學系統計諮詢中心主任曹國輝表示，消費者整體信心指數下降或讓消費行為更謹慎。然而，他亦指出調查於今年9月進行，當時消費者對投資股票信心已顯著下降15.5%，至70.2分；認為能否在股票巿場獲利會影響市民的消費力和意願，亦影響店舖生意。而近日恒指走勢如過山車大上落，令他估計投資股票信心會再下降一點，而整體信心指數在年底則有機會微微回升。