城大GenAI 平台助科研論文專利分析

「科技創新服務」涉及研究項目的管理、研究成果的推廣與技術轉移等範疇，卻因不同資訊系統的數據難以共享，遇到科研資訊「碎片化」挑戰。香港城市大學開發生成式人工智能（GenAI）技術，建立「科創GPT」，通過創建科研知識圖譜，勾勒出科研項目、論文、專利等之間的關係，並在數據安全及私隱保障前設下，助成立不同領域的知識庫，促進知識共享。

城大資訊系統學系教授馬建及團隊自2007年起致力開發並不斷改良「科研之友」（ScholarMate.com）平台，連繫政府資助機構、大學、科研機構及科創公司，讓學術論文與專利等科研成果共用。科研之友迄今有逾800萬名註冊用戶，收錄達 7,800 萬項研究成果。馬建團隊以此為基礎，正開發新一代的「聯邦學習技術」（Federated Learning Technology），結合了科研知識圖譜（knowledge graphs）與大型語言模型（Large Language models，LLMs），同時以去中心化模式，促進創新網絡平台上的用戶，共同訓練及微調上述圖譜及模型，推動及實現科技創新服務的數碼化轉型，釋放生成式人工智能的力量。