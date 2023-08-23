城巴氫燃料電池巴士試驗項目獲批 試驗預計會在明年下半年啓動

由環境局領導的氫能源跨部門工作小組（工作小組）於八月二十日原則上同意城巴氫燃料電池雙層巴士的試驗項目申請，範圍包括在其柴灣車廠設置加氫設施及運作五輛氫燃料電池雙層巴士；城巴計劃安排氫燃料電池巴士與純電動及傳統燃油推動的雙層巴士於同一路線行走，以比較各款巴士的運作表現。

環境局發言人表示，工作小組於今年1月收到該申請後，隨即展開審視工作。經申請人優化項目方案的設計及細節以確保試驗項目可以順暢、安全地進行後，工作小組於本月20日原則上同意申請。試驗項目預計會在明年下半年啓動。

發言人又指，自今年月3月，工作小組已先後就7個氫能源試驗項目的有效申請表達原則上同意。至今所有已提供足夠資料的有效申請已悉數獲得工作小組的審視和處理。工作小組會密切留意各項目的進展，與申請人保持溝通，讓其根據工作小組的意見優化試驗項目。



而城巴歡迎政府氫能源跨部門工作小組再次原則上同意試驗項目，包括在港島興建加氫站，及展開柴油、電能及氫能巴士並行測試計劃，並透露兩項計劃均預計於2024年內開展，使香港未來從此「氫」起。

煤氣公司感謝當局政策支持

就氫能源跨部門工作小組批准氫燃料電池雙層巴士運作，煤氣公司表示，感謝政府提供堅實的政策支持，為本港氫能交通踏出重要一步；期待由煤氣公司提供動力的氫能巴士早日為市民服務，建立可持續的城市交通。

煤氣公司又指出，其供應的燃氣中，成份約一半是氫氣，用戶僅需裝設氫氣提取設施，便可接駁貫通全港的煤氣管網，提取高純度氫氣；採用煤氣管道輸送氫氣，避免路面運輸氫氣的潛在風險，既節省運輸成本，而且安全高效。