城市大學新任校長梅彥昌就職 冀學生成世界公民

由新加坡國立大學過檔的梅彥昌，剛於周日（14日）接替郭位，正式上任香港城市大學第5任校長，校方今日（18日）舉行就職典禮。梅彥昌表示，未來願景是為香港年輕人帶來希望，並鼓勵學生成為世界公民，而不只是頂尖大學畢業生，城大亦須更進一步，通過互動創新學習，發展轉向「以學習為中心」。有別本港其他大學校長一般不會明言追逐國際排名，梅彥昌更直言城大須全面提升國際排名，吸引更好的師生，以產生更佳研究成果。

梅彥昌又稱城大能成為全球化的大學，有賴香港社會支持，因此大學未來亦會加強與社區連繫，「跟本地社區的連繫不應該是大學發展的選項，而是大學的核心價值，不但有利社區發展，亦能培養學生的社會責任感。」他表示未來會加強與本地學校和弱勢社群的連繫，希望種種發展讓本港年輕人看見希望。

城大校董會：城市大學正需要有這些經驗的人才

城大校董會主席黃嘉純介紹梅彥昌時，讚揚他在教研和創新的經驗豐富，在研究轉化和發展創新文化等領域的工作亦廣受認同，「城市大學正需要有這些經驗的人才，我們對他有很高期望。」黃嘉純又笑稱，過往新加坡從香港吸納不少人才，如今聘請來自新加坡的梅彥昌出任校長，「城大在吸引人才的表現也不錯，從新加坡帶回人才來港。（CityU is doing well by bringing back.)」黃嘉純最後感謝前校長郭位15年來的貢獻，「現在我們有一名具遠見和豐富行政及教學經驗的新領袖，希望他能為大學開展新篇章。」