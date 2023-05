城市大學新任校長梅彥昌就職 冀學生成世界公民

由新加坡國立大學過檔的梅彥昌,剛於周日(14日)接替郭位,正式上任香港城市大學第5任校長,校方今日(18日)舉行就職典禮。梅彥昌表示,未來願景是為香港年輕人帶來希望,並鼓勵學生成為世界公民,而不只是頂尖大學畢業生,城大亦須更進一步,通過互動創新學習,發展轉向「以學習為中心」。有別本港其他大學校長一般不會明言追逐國際排名,梅彥昌更直言城大須全面提升國際排名,吸引更好的師生,以產生更佳研究成果。

梅彥昌又稱城大能成為全球化的大學,有賴香港社會支持,因此大學未來亦會加強與社區連繫,「跟本地社區的連繫不應該是大學發展的選項,而是大學的核心價值,不但有利社區發展,亦能培養學生的社會責任感。」他表示未來會加強與本地學校和弱勢社群的連繫,希望種種發展讓本港年輕人看見希望。

城大校董會:城市大學正需要有這些經驗的人才

城大校董會主席黃嘉純介紹梅彥昌時,讚揚他在教研和創新的經驗豐富,在研究轉化和發展創新文化等領域的工作亦廣受認同,「城市大學正需要有這些經驗的人才,我們對他有很高期望。」黃嘉純又笑稱,過往新加坡從香港吸納不少人才,如今聘請來自新加坡的梅彥昌出任校長,「城大在吸引人才的表現也不錯,從新加坡帶回人才來港。(CityU is doing well by bringing back.)」黃嘉純最後感謝前校長郭位15年來的貢獻,「現在我們有一名具遠見和豐富行政及教學經驗的新領袖,希望他能為大學開展新篇章。」