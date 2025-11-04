基孔肯雅熱︱學者指新患者活動範圍廣難追蹤源頭　正追查是否存在傳播鏈

本港再新增一宗基孔肯雅熱本地個案，患者為一名居住於青衣曉峰園的45歲男子，在上環工作。香港大學李嘉誠醫學院微生物學系臨床教授陳福和指，首宗本地個案患者生活簡單，影響範圍較明確，而第二宗個案很可能與首宗屬同一群組，但第3宗個案患者動範圍廣泛，難以直接從流行病學調查中追溯感染源頭，呼籲市民加強防蚊。

出現輸入個案並不出奇

陳福和今早(4日)在港台節目中表示，9天內新增第3宗本地感染個案，與預估的其中一種情況相符。當出現首宗本地個案時，已提醒需謹慎應對，當時情況尚屬樂觀，隨着第3宗個案出現必須更加警惕，但強調市民無需過度恐慌。當局現階段的重要目標，是防止基孔肯雅熱在本地大規模爆發，避免其成為風土病。然而中港兩地往來頻繁，鄰近地區持續有個案，出現輸入個案並不出奇。