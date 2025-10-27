基孔肯雅熱｜徐樂堅指黃大仙區較高危　不代表其他地區「零風險」

徐樂堅又指，有幾項工作需要跟進，包括個案追蹤、提高區內市民的防範意識，並做蚊媒調查控制。他表示，會將基孔肯雅熱相關資訊放入附近20座樓宇約8,000個住戶的信箱中，當局今晚8時亦會於鳳德社區中心舉行教育講座，加強市民的防蚊意識。

已在 在鳳德邨進行滅蚊 食環署防治蟲鼠主任主管霍明茵在同一節目表示，署方昨日已立即採取跟進行動，在鑽石山鳳德邨進行滅蚊工作、巡查風險較高的地點、清理積水等。鳳德邨內多樹木及山坡，署方會噴灑滅蚊噴霧，邨內亦有花園、排水明渠等白紋伊蚊滋生的地方，建議市民及屋邨管業處要留意有無積水。