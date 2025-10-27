基孔肯雅熱｜徐樂堅指黃大仙區較高危　不代表其他地區「零風險」

本港出現首宗基孔肯雅熱本地個案，82歲女患者居住鑽石山鳳德邨。衞生防護中心總監徐樂堅表示，黃大仙區相對而言較為高危，但不代表其他地區是「零風險」，政府會召開跨部門會議，商討其他地區的大型滅蚊控蚊工作。
當局會觀察約兩星期
徐樂堅今早(27日)在港台節目表示，黃大仙區的蚊患指數不高，但少數蚊有傳播能力，當局會重視處理，加強減低區內成蚊的數目，並會觀察大約兩星期。由於有個案處於潛伏期，或有人出現徵狀但沒有求醫，政府將透過主動追查，找出可能其他個案，如個案在本星期大型滅蚊工作前已發生，將不影響當局的風險評估。
徐樂堅又指，有幾項工作需要跟進，包括個案追蹤、提高區內市民的防範意識，並做蚊媒調查控制。他表示，會將基孔肯雅熱相關資訊放入附近20座樓宇約8,000個住戶的信箱中，當局今晚8時亦會於鳳德社區中心舉行教育講座，加強市民的防蚊意識。
已在在鳳德邨進行滅蚊
食環署防治蟲鼠主任主管霍明茵在同一節目表示，署方昨日已立即採取跟進行動，在鑽石山鳳德邨進行滅蚊工作、巡查風險較高的地點、清理積水等。鳳德邨內多樹木及山坡，署方會噴灑滅蚊噴霧，邨內亦有花園、排水明渠等白紋伊蚊滋生的地方，建議市民及屋邨管業處要留意有無積水。
霍明茵又表示，會聯絡附近學校負責人，到校內視察有無蚊患滋生，並給予相關建議，特別如果有園圃就要多加注意。署方又會敦促商場等的人地方，最少每星期要巡查有無積水等。