基孔肯雅熱｜新增兩宗輸入個案 患者居西貢和屯門 一人曾訪佛山

本港今日(5日)新增兩宗輸入個，一名55歲居於西貢區的女子，她在上月底曾到訪佛山；另一名37歲的女子居於屯門，她本月初由孟加拉國抵港。兩人到醫院求診後，對基孔肯雅病毒呈陽性反應，目前情況穩定。本港今年累計錄得58宗基孔肯雅熱確診個案，3宗屬本地個案，就日前公布的一宗本地個案，衞生防護中心正對該名45歲男子的病毒進行基因分析，判斷是否與本地早前錄得的個案有流行病學關連。

首宗個案涉及一名55歲女子，住所位於西貢區。初步調查顯示，她於上月27日至30日到訪廣東省佛山市，本月1日出現關節痛，翌日出現皮疹，並在本月3日發燒。她昨日(4日)到將軍澳醫院急症室求醫。另一宗個案涉及一名37歲女子，住所位於屯門區。初步調查顯示，她於本月1日由孟加拉國抵港，本月3日出現發燒及關節痛。她昨日到屯門醫院急症室求醫。