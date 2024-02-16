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2024-02-16 07:30:00
日報

增煙草稅最少75%追世衞標準 助戒煙減開支保障公眾健康

資料由客戶提供

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香港吸煙與健康委員會、香港大學學者與南非開普敦大學經濟學院學者，以及成功戒煙人士均希望政府能夠透過加強多管齊下的控煙措施，加快降低吸煙率的進程。

政府計畫推動下一階段控煙工作，目標明年將吸煙率降至7.8%。香港吸煙與健康委員會（委員會）促請政府增加煙草稅最少75%至世界衞生組織（世衞）建議佔煙價七成半的水平；隨後每年檢視及按通脹以上增加，推動更多吸煙人士戒煙，並預防青少年開始吸煙。根據控煙經濟學專家估算，增加煙稅75%有望將吸煙率減至8.8%；促使吸煙人士戒煙而減省開支，社會長遠則減少醫療及社會成本近50億港元。

香港2021年的吸煙率為9.5%，政府需要在不足兩年內推行有效政策推動戒煙。委員會主席湯修齊表示，「在各項控煙政策之中，增加煙草稅應優先而行，加幅要最少75%以合乎世衞建議的水平，每包捲煙的售價將增至約115港元，隨後亦按年增加稅率，以維持煙草稅的水平及以價錢推動戒煙的效用。其推行成本和政府投入行政資源低，立法至實施的所需時間最短。國際公認大幅增加煙草稅有效推動戒煙且惠及社會，政府需每年檢視及按通脹以上調整，才能保持其效力不被削弱，全面保護市民大眾健康，早日實現無煙香港。」政府在2023年2月提出增加煙草稅，其後一周致電戒煙熱線的數目急增超過兩倍，而增加煙草稅前後八個月比較增加超過1,800宗，增幅接近三成半，足見增加煙草稅有助鼓勵更多吸煙人士戒煙。

香港吸煙與健康委員會

加稅料挽回逾9千人性命 減50億元社會成本

南非開普敦大學經濟學院榮譽研究員羅夏麗博士指出，吸煙可導致香港每年約448億港元的醫療及社會成本，減少吸煙人口則可減輕社會負擔，亦令公共財政有所獲益。她根據多項因素包括佔市場比例最高的煙草產品售價、通脹和煙草商利潤等估算，如香港在下個財政年度增加煙草稅75%或以上，有望將吸煙率減少0.7個百分點至8.8%，可挽回因吸煙而死亡的人數高達9,350人；因吸煙造成的社會成本減少近50億港元。羅夏麗亦强調，如香港下一財政年度凍結煙草稅或只輕微按通脹調整稅率，去年增加煙草稅的效力會逐年消耗，吸煙率更有機會即時反彈回升。

委員會總幹事黎慧賢指，即使政府去年2月增加煙草稅，但煙草商過去數年多次提高煙價，現時煙草稅率只佔煙草零售價格約64.1%，水平遠比世衞建議為低，窒礙其控煙成效，情況未如理想。

根據主題性住戶統計調查，吸煙人士每日平均吸煙數量為12.7支，即每月381支煙，月均支出約1,480港元。戒煙人士成功戒煙後，一年可節省17,760港元。黎慧賢舉例，一年節省的開支足以繳付18個月兩餸飯晚餐，亦可繳付130個月上網費用，日積月累所節省的費用絕不能輕視。

調查指近七成人支持於年內增加煙草稅

根據委員會的控煙政策調查2023，即使在去年增加煙草稅的情況下，有近七成受訪者支持來年增加煙草稅。香港大學護理學院教授王文炳表示，「支持增加煙草稅獲得公眾高度支持。吸煙者認為有效推動戒煙或減少吸煙一半的價格中位數為每包100港元，而平均價格更為每包140港元。」他續指，根據第14屆「戒煙大贏家」的初步數據研究結果顯示，2023年2月的煙草稅增加後，有超過三成吸煙者吸食捲煙的數量減少，而表示戒煙意願增加的更有近四成。

委員會希望政府能夠透過加強多管齊下的控煙措施，尤其增加資源協助吸煙人士戒煙，提升他們戒煙成功的機會，加快降低吸煙率的進程，實現政府在2025年將吸煙率降至7.8%的目標，長遠達至無煙香港。

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