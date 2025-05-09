增防災意識 應對危難事故能力 紅十字會設劏房「逃生」體驗活動

受氣候變化影響，自然災害近年愈見頻繁，本港亦多次遭極端天氣襲擊，居住在寮屋區、鄉郊低窪地區及劏房的市民受影響更大。適逢今年是香港紅十字會成立75周年，為提升市民對危難事故的防災意識及應變能力，該會籌辦連串活動，當中首次在商場舉辦實景展覽及情景模擬體驗活動，及逃生包為主題的互動遊戲，讓市民透過遊戲親身感受傷健人士在應對災難的困難，並以互動形式學習備災知識。 攝：吳康琦

香港紅十字會以「人道・如初」為主題，昨起舉行為期兩周的大型體驗活動，供市民免費參與。首階段活動在九龍塘又一城設置了約80平方呎以劏房為模型的「模擬家居」，以兩人為一組，一名參加者坐在輪椅上，由另一名戴上眼罩的參加者協助同下，於限時內合力逃離模擬火災現場，讓參加者藉此了解劏房居民在遭遇災難時面對的困境並學習正確逃生方法；同時因參加者將親身體驗「睇唔到或行唔到」在應對災難的困難，相信可加強大眾與傷健人士的共融意識。

香港紅十字會其中一個合作夥伴單位的和豐家族辦公室，曾參與備災工作，機構投資總監鮑靝鋒到場體驗活動後分享，在活動中視野受礙，即使在明知安全環境下脫困仍感手忙腳亂。他指若是在真實的災場，相信會比所感受到的更艱難。香港紅十字會董事會成員鍾珮媛及備災及緊急應變策略委員會委員王榮熾則表示，盼市民透過體驗更了解傷殘人士所面對的困難，或能深思在日常生活上如何幫助他們。

同場亦設有另一屏式互動遊戲「執拾逃生包」，參加者須於限時內，為逃生包執拾所需物資，以增強市民應對危難的意識。另有實景展覽展出香港紅十字會自1950年成立以來的典藏歷史照片與影像紀錄。在又一城的實景展覽，即日起至11日舉行；第二站則於5月14日至18日移師青衣城舉行，市民可免費參觀；同場亦設有籌款活動，善款將直接用於緊急救援、醫療服務及人道援助。