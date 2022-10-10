增4890確診 「0+0」吹淡風？陳國基：「0+3」是目前最恰當的安排

政府實施「0+3」入境措施兩周以來，本港入境人數整體有所上升，單日輸入個案數目亦呈增加趨勢。政務司長陳國基指，明白商界對放寬防疫政策抱很大期望，但必須審慎平衡風險，形容「0+3」是目前最恰當的安排。財政司長陳茂波亦稱，「0+3」有助恢復國際社會對本港作為國際金融中心的信心。另外，有學會呼籲市民不應等待新一代新冠疫苗，而是應盡快打四針，預防冬季爆發新一輪疫情。

機場抵港人士上月26日起改為「0+3」政策，即入境後毋須檢疫，未接種兩劑新冠疫苗的香港居民亦可返港。根據衛生防護中心數字，單日輸入個案由當時的百多宗，增至近日每日約300宗，當中約六成均在機場核酸檢測驗出確診。陳國基昨在社交網站專頁發文，形容「0+3」運作暢順、社會普遍歡迎，又稱措施是在風險可控的情況下，維護民生活動和香港競爭力，商界人士抵港後隨即可外出見客戶、參與「企業對企業」會議和展覽等。

不過，陳國基重申港府在抗疫路上絕不「躺平」，指出「0+3」安排經過政府內部仔細討論、諮詢專家意見和分析不同數據，在深思熟慮後踏出的重要一步，形容「0+3」是目前最恰當的安排。他指，港府明白商界對放寬防疫政策抱有很大期望，但抗疫路上港府必須審慎平衡風險，否則疫情一旦反彈將令大家得不償失。

