夏寶龍聽取特區政府官員匯報　陳茂波：雙方對港經濟財政非常放心 (持續更新)

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日(22日)起來港考察調研7日至下周三(28日)，了解香港經濟發展、地區治理等方面的最新情況。夏寶龍抵港後先參觀香港國際機場，及後轉到政府總部聽取特區政府主要官員匯報工作。今次是夏寶龍一年內第二度訪港調研，逗留時間比去年4月的更長。

消息指晚上出席禮賓府晚宴

夏寶龍乘搭飛機中午前抵港，特首李家超及政務司司長陳國基在機場迎接。夏寶龍參觀機場後，先轉到亞洲國際博覽館參觀及用膳，逗留約個半小時後離開。夏寶龍約下午2時抵達政府總部，與特區政府全體主要官員和常任秘書長進行座談交流，他步入政總時向在場的傳媒揮手表示「大家好」。及至傍晚6時許，夏寶龍在李家超陪同下離開政總，並向在場傳媒作揖拜年和稱「拜年了喔」。消息指，他晚上將出席在禮賓府舉行的晚宴。

陳國基出席座談會後表示，會上不同官員都有向夏寶龍介紹香港各方面的情況，包括經濟、民生、地區治理方面，以及《基本法》第23條的立法工作。他引述夏寶龍指，非常認可和肯定現屆政府的工作，亦說了很多鼓勵性說話，希望團隊繼續團結一致，努力為市民做到最好。他透露，夏寶龍在未來數日將會見不同界別人士，聽取他們在不同範疇的意見，形容這反映中央和夏寶龍對特區政府的重視、對香港市民的關心。

增旅客措施獲中央「積極回應」 陳國基：相信很快公布

近日有消息指，政府一直向中央爭取放寬內地旅客來港旅遊的措施，包括恢復「一簽多行」及增加「自由行」城市，已得到中央「積極回應」，預料短期內有相關公布，亦有報道指夏寶龍在港期間，會聽取各界對23條立法意見。陳國基被問到座談會上有否討論擴大自由行時，回應指特區政府一直與中央就優惠香港的政策保持聯絡和討論，相信很快會公布有關情況。