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2024-02-22 19:29:42

夏寶龍聽取特區政府官員匯報　陳茂波：雙方對港經濟財政非常放心 (持續更新)

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夏寶龍(前排右)傍晚離開政府總部時，向在場傳媒作揖拜年。(蘇文傑攝)

夏寶龍(前排右)傍晚離開政府總部時，向在場傳媒作揖拜年。(蘇文傑攝)

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日(22日)起來港考察調研7日至下周三(28日)，了解香港經濟發展、地區治理等方面的最新情況。夏寶龍抵港後先參觀香港國際機場，及後轉到政府總部聽取特區政府主要官員匯報工作。今次是夏寶龍一年內第二度訪港調研，逗留時間比去年4月的更長。

夏寶龍(前排右)傍晚離開政府總部時，再次向在場傳媒揮手。(蘇文傑攝) 夏寶龍(右二)聽取機管局介紹香港國際機場運作。(政府新聞處影片截圖) 夏寶龍(左二)到機場視察。(政府新聞處片段截圖) 夏寶龍在機場視察無人駕駛車輛運作。(政府新聞處片段截圖) 接載夏寶龍的車隊取道西隧往政府總部。(林靄怡攝) 夏寶龍坐在接送小巴的前排位置。(林靄怡攝)

消息指晚上出席禮賓府晚宴

夏寶龍乘搭飛機中午前抵港，特首李家超及政務司司長陳國基在機場迎接。夏寶龍參觀機場後，先轉到亞洲國際博覽館參觀及用膳，逗留約個半小時後離開。夏寶龍約下午2時抵達政府總部，與特區政府全體主要官員和常任秘書長進行座談交流，他步入政總時向在場的傳媒揮手表示「大家好」。及至傍晚6時許，夏寶龍在李家超陪同下離開政總，並向在場傳媒作揖拜年和稱「拜年了喔」。消息指，他晚上將出席在禮賓府舉行的晚宴。

陳國基出席座談會後表示，會上不同官員都有向夏寶龍介紹香港各方面的情況，包括經濟、民生、地區治理方面，以及《基本法》第23條的立法工作。他引述夏寶龍指，非常認可和肯定現屆政府的工作，亦說了很多鼓勵性說話，希望團隊繼續團結一致，努力為市民做到最好。他透露，夏寶龍在未來數日將會見不同界別人士，聽取他們在不同範疇的意見，形容這反映中央和夏寶龍對特區政府的重視、對香港市民的關心。

增旅客措施獲中央「積極回應」 陳國基：相信很快公布

近日有消息指，政府一直向中央爭取放寬內地旅客來港旅遊的措施，包括恢復「一簽多行」及增加「自由行」城市，已得到中央「積極回應」，預料短期內有相關公布，亦有報道指夏寶龍在港期間，會聽取各界對23條立法意見。陳國基被問到座談會上有否討論擴大自由行時，回應指特區政府一直與中央就優惠香港的政策保持聯絡和討論，相信很快會公布有關情況。

陳國基引述夏寶龍指，非常認可和肯定現屆政府的工作。(蘇文傑攝) 陳國基透露，夏寶龍未來數日將會見不同界別人士。(蘇文傑攝) 陳茂波(中)形容，夏寶龍非常掌握及了解香港經濟民生情況；左為黃偉綸。(蘇文傑攝)

陳茂波：夏寶龍非常掌握了解港經濟民生

財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸和6名局長，參與夏寶龍與特區政府官員的第二節交流。陳茂波會後稱，雙方有交流香港整體的金融經濟狀况及各方面發展，並聚焦討論如何更好發展經濟、惠民生，形容夏寶龍非常掌握和了解本港經濟和民生情況。他引述夏寶龍稱，鼓勵官員繼續努力把工作做得更好，更好發揮香港在國家發展中的獨特功能及地位。

就本港正面對財赤，陳茂波指會上有討論本港經濟及財政，形容大家對這方面都非常放心，又強調特區政府一向審慎理財，訂下目標達到收支平衡。他會上亦與6名局長，分別向夏寶龍匯報港府在金融經濟、創科、土地房屋和運輸物流的工作。

警政總對開設防　國產「劍齒虎」裝甲車多處巡邏

警方就指，為確保夏寶龍考察調研順利進行，會加強部署，包括派出反恐特勤隊連同國產裝甲車「劍齒虎」，於不同地點進行不定時的高姿態反恐巡邏，隨時候命。有警員今早在港鐵金鐘站出口駐守，同時警方亦在政府總部對開的一段添美道，放置雪糕筒及封鎖線，並警告違例停泊的車輛將會被拖走。

夏寶龍今來訪港7日，警方將派出國產「劍齒虎」裝甲車高姿態反恐巡邏。(警方fb圖片) 夏寶龍今來訪港7日，警方將派出國產「劍齒虎」裝甲車高姿態反恐巡邏。(警方fb圖片) 夏寶龍今來訪港7日，警方將派出國產「劍齒虎」裝甲車高姿態反恐巡邏。(警方fb圖片) 夏寶龍今來訪港7日，警方將派出國產「劍齒虎」裝甲車高姿態反恐巡邏。(警方fb圖片)

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