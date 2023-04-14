夏寶龍訪港｜下午訪終院早上九龍灣嘆茶　茶客：見到佢好意外 (持續更新)

【14:45更新】新增夏寶龍下午到訪終審法院

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍今日(14日)繼續在港考察行程，他早上到九龍灣酒樓飲茶，之後到深水埗地區康健中心視察，下午到訪終審法院，終院首席法官張舉能及律政司司長林定國等在法院外迎接。

酒樓 附近設布防 期間其他人禁出入

夏寶龍的車隊早上約8時由堅尼地道出發，陪同他還有行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄，車隊之後到達九龍灣宏天廣場一間酒樓飲茶，夏寶龍在車上與傳媒揮手示意。酒樓現場掛了國旗區旗，並張貼國家安全日橫額，民政及青年事務局局長麥美娟在酒樓外迎接，警方一早在附近戒備及布防，民政及青年事務局局長麥美娟在酒樓外恭候。在夏寶龍到訪酒樓期間，其他人不准出入，夏寶龍等逗留一個多小時後才離開。