夏寶龍訪港｜下午訪終院早上九龍灣嘆茶　茶客：見到佢好意外 (持續更新)

【14:45更新】新增夏寶龍下午到訪終審法院
中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍今日(14日)繼續在港考察行程，他早上到九龍灣酒樓飲茶，之後到深水埗地區康健中心視察，下午到訪終審法院，終院首席法官張舉能及律政司司長林定國等在法院外迎接。
酒樓附近設布防 期間其他人禁出入
夏寶龍的車隊早上約8時由堅尼地道出發，陪同他還有行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄，車隊之後到達九龍灣宏天廣場一間酒樓飲茶，夏寶龍在車上與傳媒揮手示意。酒樓現場掛了國旗區旗，並張貼國家安全日橫額，民政及青年事務局局長麥美娟在酒樓外迎接，警方一早在附近戒備及布防，民政及青年事務局局長麥美娟在酒樓外恭候。在夏寶龍到訪酒樓期間，其他人不准出入，夏寶龍等逗留一個多小時後才離開。
據了解，酒樓同場約有60名茶客，有茶客表示，「見到佢好意外，佢點會來呢啲好平民的地方」，指在平時只在電視上見到夏寶龍。另一位茶客指，見到夏寶龍很開心，夏寶龍等行過時只是揮手。
長者義工：夏話我似小姑娘
在九龍灣嘆完早茶後，夏寶龍到位於石硤尾的深水埗地區康健中心視察，醫務衛生局副局長李夏茵約9時到達中心。夏寶龍等逗留約半小時，再去附近社區中心，聽長者分享做義工感受。有長者義工黃小姐表示，夏寶龍表揚及讚揚他們，覺得他們做得好，她又說夏寶龍稱她比他大十多年，他稱她為大姐，但又稱她像小姑娘般。