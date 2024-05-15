外國旅行團乘郵輪入境內地 即日起免簽證 港府歡迎政策

國家移民管理局宣布，在沿海所有郵輪口岸全面實施外國旅行團乘坐郵輪入境免簽政策，即日起乘坐郵輪到中國，並經境內旅行社組織接待的外國旅行團，可於沿海所有郵輪口岸免辦簽證入境停留15天。
特區政府歡迎國家移民管理局的政策。文化體育及旅遊局發言人表示，香港是亞洲郵輪樞紐，吸引來自世界各地的旅客前來香港乘坐郵輪，並在行程前後停留香港，體驗香港的旅遊特色，帶來經濟效益。今日國家移民管理局宣布的新政策安排，會吸引國際郵輪公司開發更多包括內地港口和香港的郵輪行程，有助發揮香港「一程多站」示範核心區的角色，推動香港郵輪業的發展。文體遊局會繼續透過不同措施，提升香港作為亞洲郵輪樞紐的競爭力，抓緊國家郵輪業發展帶來的機遇。
政策規定，旅行團須隨同一郵輪前往下一個港口，直至郵輪出境，活動範圍為沿海省區市和北京。免簽入境口岸包括天津、遼寧大連、上海、江蘇連雲港、浙江溫州和舟山、福建廈門、山東青島、廣東廣州和深圳、廣西北海、海南海口和三亞等地的13個郵輪口岸。另外，為支持郵輪旅遊發展，新增7個郵輪口岸為過境免簽政策適用口岸，包括大連、連雲港、溫州、舟山、廣州、深圳和北海，方便符合過境免簽條件的外籍旅客乘坐郵輪過境。