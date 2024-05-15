外國旅行團乘郵輪入境內地 即日起免簽證 港府歡迎政策

特區政府歡迎國家移民管理局的政策。文化體育及旅遊局發言人表示，香港是亞洲郵輪樞紐，吸引來自世界各地的旅客前來香港乘坐郵輪，並在行程前後停留香港，體驗香港的旅遊特色，帶來經濟效益。今日國家移民管理局宣布的新政策安排，會吸引國際郵輪公司開發更多包括內地港口和香港的郵輪行程，有助發揮香港「一程多站」示範核心區的角色，推動香港郵輪業的發展。文體遊局會繼續透過不同措施，提升香港作為亞洲郵輪樞紐的競爭力，抓緊國家郵輪業發展帶來的機遇。