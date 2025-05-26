外籍女大浪灣疑綑邊遊墮崖 專家：活動危險要做風險管理

港島南區大浪灣發生涉及「綑邊遊」的墮崖意外。一名外籍女子昨午在大浪灣附近的觀音山對開墮崖，送往東區醫院治理。消息指，涉事女子疑與兩名同行女子綑邊遊時失足，香港深度戶外活動平台Art-ion Outing HK Ltd負責人關小姐指，綑邊遊是危險性相對較高的活動，進行活動時須先做好安全風險管理。
警方昨午約2時半接報，指3名外籍女子活動期間，其中一人疑失足墮崖，其後由救援人員到場救起，再由飛行服務隊送往東區醫院時清醒。其餘2人則沒有受傷，報稱營救時同被困，同由直升機送往灣仔直升機坪。傷者為39歲菲律賓籍女子，面部、腳部受傷。
須穿著專用鞋防滑手套
現場消息指，墮崖女子與同行者事發時疑正進行綑邊遊。Art-ion Outing HK Ltd負責人關小姐表示，綑邊遊所指是沿著海岸線行走，在有需要的地方攀爬、爬不過時便跳下海游泳的活動。因綑邊路線一般在海邊、岸邊等地方，事前須先做好安全風險管理，包括穿著救生衣、長袖衫褲、綑邊專用鞋、3M防滑手套，並尋找有經驗的嚮導陪同；最好同時準備浮潛泳鏡及呼吸管，以應對游泳的旅程。
她指出，香港海岸充滿蠔殼等尖刺物，穿著長袖衣褲是為防刮傷，亦可避免被海水中的微生物引致敏感。
關小姐亦強調，下雨天絕不建議進行活動。因綑邊遊涉及到徒手攀爬，下雨會增加滑倒及其他潛在風險，如下雨時會影響水面或水底的清晰度，亦為游泳增加不確定性。在活動前亦應先了解所前往地點具體情況，到天文台查看天氣、潮汐、風向等相應資訊，確保在合適與安全的情況下進行活動。