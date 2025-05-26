外籍女大浪灣疑綑邊遊墮崖 專家：活動危險要做風險管理

港島南區大浪灣發生涉及「綑邊遊」的墮崖意外。一名外籍女子昨午在大浪灣附近的觀音山對開墮崖，送往東區醫院治理。消息指，涉事女子疑與兩名同行女子綑邊遊時失足，香港深度戶外活動平台Art-ion Outing HK Ltd負責人關小姐指，綑邊遊是危險性相對較高的活動，進行活動時須先做好安全風險管理。

警方昨午約2時半接報，指3名外籍女子活動期間，其中一人疑失足墮崖，其後由救援人員到場救起，再由飛行服務隊送往東區醫院時清醒。其餘2人則沒有受傷，報稱營救時同被困，同由直升機送往灣仔直升機坪。傷者為39歲菲律賓籍女子，面部、腳部受傷。