外籍居民內地通行證不能稱回鄉證 梁振英斥有議員持兩本外國護照「怪現象」

「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」上月起接受申請，全國政協副主席梁振英再次公開批評，不應將香港外籍永久居民申領內地通行證稱為「回鄉證」，「今天又有兩家傳媒犯此錯誤」。
斥有傳媒持續犯錯稱「回鄉證」
梁於社交平台稱該政策是大好事，「不要把好事變壞事」，重提政策剛宣佈時，大部份傳媒犯同樣錯誤指為「回鄉證」，他引述曾被外籍香港永久居民問，「Is there a catch? （有裝彈弓嗎？）」，意思是是否用這個種通行證進入內地，在內地期間就等同身分變了，作為外國人的權利少了？他強調回鄉證全稱是「港澳同胞回鄉證」，外籍人士到內地用通行證，「不會變成港澳同胞，這點要一清二楚。」
梁振英強調國籍是頭等大事，「我們當中有人拿兩本外國護照，還當立法會議員，香港有這怪現象，並不等於外國人同樣兒嬉。」
梁振英上月認為非中國籍的港澳永久居民通行證，對象不是中國公民，而是外國公民，外國公民不是港澳同胞，因此這種通行證不能稱為「回鄉證」。他認為：「國籍是頭等大事，含糊不得，香港人當中有人不重視國籍，不等於人家也不重視；罔顧外國人的國籍，將人家劃為港澳同胞，是不尊重的。」他亦稱，不少外籍華人對被看待成港澳同胞，在政治上有很大的忌諱。
梁振英去年亦表示，《基本法》容許部分界別立法會議員有雙重國籍，是照顧到香港歷史背景，但他認為「議員應有比法律更高的要求」。他指有議員被傳媒問到為何不肯放棄外國護照時「講一番廢話」，這些議員說任何說話，他都會「聽不入去」。