外籍醉娃遭摸胸拉內褲指塞私處 51歲的哥被判囚1年兩周 (更新)

醉酒外籍女子於去年11月7日凌晨乘的士歸家，在付車資時遭51歲男司機從前座「擒」至後座，強行拉下內褲觸碰私處。的士司機被控以猥褻侵犯、普通襲擊及不小心駕駛3項罪名，今日於東區裁判法院認罪。裁判官溫紹明判刑時指此案是嚴重的猥褻侵犯案件，3項控罪合共判處12月兩周的監禁及罰款3,000元。

溫官判刑時稱，乘客搭載的士是對司機的信任，但被告打破這種信任，利用事主醉酒而侵犯是加刑因素，且被告手指進入事主私處數秒，是程度嚴重的侵犯，溫官表示此案需要判處即時監禁。遂就被告第一項猥褻侵犯罪判處12月監禁，第二項普通襲擊罪判處4周監禁，第三項不小心駕駛罪判處罰款3000元並從被告保釋金扣除，前兩項罪名中有2周監禁分期執行，總共判處12月兩周監禁。

51歲的士司機關仲偉，被控於2021年11月7日，在香港島半山堅道107號至109號翠苑外猥褻侵犯另一人，即女子X。

被告指觸摸 X 胸部時 X 並無反抗

案情指，女子X當日與被告就車費發生爭執，被告後由司機位爬到後座，並將女子X內褲扯到一邊，又將手指放進女子X陰道，女子X大叫「No」並拿出手機想報警，但被告將女子X手機搶走並把其手袋丟到地上。閉路電視拍攝到被告粗暴地將女子X扯開，之後女子X企圖以身軀阻止被告車輛離開。警方同日拘捕被告，其在第一次警誡下稱「我無做過，當時條女好醉」，又稱跟對方未能溝通，但在第二次警誡下承認當時無法拒絕誘惑，表示在觸摸女子X胸部時X並無反抗，但否認將手指塞入X陰道。

辯方求情指，被告有悔意並認罪，之前雖有刑事定罪紀錄，但與非禮相關的罪行是第一次，是一時衝動及色心起，且案發當晚被告並無預謀犯事，又指被告侵犯時間不長，事後事主並無心理及生理創傷。辯方表示，被告希望可以多點時間陪伴女兒，亦希望溫官考慮到此案過程中無武器與威嚇的情況，加上被告先前已就此案還柙5個月，期間表現良好，可考慮6個月量刑起點，但溫官當場立刻表示這種程度的侵犯不可能以6個月為量刑起點。