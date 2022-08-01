外貿表現疲弱　港第二季GDP預估按年跌1.4%

政府統計處今日(1日)發布本年第二季的本地生產總值(GDP)預先估計數字，據預先估計數字，第二季本地生產總值較上年同期實質下跌1.4%，而第一季的跌幅為3.9%，稱本地生產總值下跌主要是由於季內對外貿易表現疲弱所致。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，表現分化，私人消費開支在本年第二季與上年同期比較實質大致維持不變，而第一季則下跌5.8%；而按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，繼本年第一季上升6.7%後，在第二季與上年同期比較實質上升13.0%；本地固定資本形成總額，第二季與上年同期比較實質下跌3.0%；服務輸出在第二季與上年同期比較實質上升1.8%，而第一季則下跌2.9%。政府指，經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，本年第二季較第一季實質上升0.9%。

稱 全球經濟惡化續拖累港出口表現

政府發言人稱，本港經濟在第二季有所改善，但改善程度較預期小，隨著本地疫情普遍改善和社交距離措施繼而放寬，加上政府各項支援措施的幫助，本地活動略見恢復，惟疫情數字回升和金融狀況收緊，影響了季度後期的復甦勢頭，而且環球需求減弱及內地與香港之間的跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成嚴重影響。

展望未來，發言人指全球經濟前景惡化將在今年餘下時間繼續拖累香港的出口表現，供應側的干擾和烏克蘭局勢持續緊張令先進經濟體通脹高企，以及許多主要央行加大力度收緊貨幣政策，料將顯著壓抑經濟增長，雖然內地經濟應會進一步復甦，但或未能完全抵銷先進經濟體轉。