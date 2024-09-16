外遊回港 子女感不適立即就醫 本地爆腸病毒感染個案 注意衛生及食物安全 絕對不容忽視

許多家長都趁暑假尾聲，子女開學前帶他們外遊，享受家庭時光。然而，早前曾前往日本、韓國或台灣旅遊的家庭需特別留意子女的健康狀況。如發現有發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍，或手腳及其他部位出現紅疹等症狀，則需謹慎應對，因這些可能是腸病毒感染的徵兆。 根據報導，日韓台三地目前正值腸病毒高峰期，早前在日本熊本縣的旅遊景點「轟之瀑布」便爆發大規模病毒感染事件，做成逾百人感到腸胃不息。台灣更有逾1.2萬人因感染腸病毒就醫，當地衛生部門預計9月將是腸病毒的發病高峰期。此外，本地亦爆發諾如病毒集體感染個案，早前有內地團旅客於土瓜灣用餐後，出現集體感染諾如病毒，逾十名旅客出現腹瀉及嘔吐的症狀，其中7人更經救護車送院治療。專家指任何人士都有機會因進食未徹底煮熟/翻熱，或是受污染的食物而感染病毒，對小朋友、長者及長期病患者等抵抗力較差的人士，有更大機會出現嚴重併發症，絕對不容忽視。

由於腸病毒一般在感染後有3至5天的潛伏期，家長若近期帶子女外出旅遊，且他們出現上述的症狀，應立即帶他們就醫並請假，以避免成為學校內病毒傳播的源頭。家庭醫生楊志遠醫生指出，即使在感染初期，雖然小朋友尚未出現明顯症狀，病毒亦已具傳染性。 出現症狀應請假留家休息，避免病毒傳播 腸病毒的傳染性極強，主要透過患者的分泌物（如咳嗽、口水、鼻涕或飛沫）進行傳播。此外，若患者皮膚出現水泡，接觸到破裂後流出的液體，或接觸患者的排泄物，也有可能被感染。腸病毒可通過患者的排泄物持續傳播數週。此外，進食受病毒污染的食品或飲品同樣是感染的途徑之一。因此，若子女出現腸病毒症狀，建議請假在家休息，避免參加集體活動，以減少在校內的病毒傳播的風險。

及早求醫接受治療 有助預防後遺症 醫學專家指出，成年人感染腸病毒通常症狀輕微，但小朋友則可能出現喉嚨痛、口腔潰瘍、手足口病及皰疹性咽峽炎等症狀，並可能在手掌、腳掌、臀部或生殖器出現紅疹。對於嬰幼兒，家長需更加小心。如發現小朋友食慾不佳、持續高燒、抽搐、嗜睡、持續嘔吐、手腳無力或呼吸及心跳急速等症狀，應立即就醫。若不當處理，病情可能嚴重並併發病毒性腦膜炎、腦炎或心肌炎等。有些嬰幼兒甚至在康復後出現心臟疾病、過敏問題、肢體不協調或專注失調及過度活躍症等後遺症。

在家休息期間，家長應注意讓小朋友多喝水，以防脫水。此外，應準備室溫或清涼的、較軟的食物，以減輕口腔潰瘍因進食時而引起的疼痛。日常生活中，家長需加強小朋友的衛生習慣，勤用梘液和清水洗手，並使用1:99比例稀釋的家用漂白水保持居家環境清潔，尤其是清洗小朋友經常接觸的家具、玩具和共用物品。如小朋友出現不適，其呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物需及時清理，並用1:49稀釋的家用漂白水進行消毒，以防腸病毒的傳播。 醫生建議，家長在未來帶子女外遊時，應注意自身及小朋友的衛生，經常清潔雙手，並謹慎選擇飲食，最好隨身攜帶腸胃藥和止瀉藥，以應對水土不服的情況。同時，建議購買旅遊保險，以便在需要時及時尋求當地醫療幫助。

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