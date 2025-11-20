熱門搜尋:
本地
2025-11-20 18:17:52

外遊警示籲赴日港人提高警惕　大灣區航空、HK Express為改行程旅客作特別安排

大灣區航空及HK Express均會為要更改赴日行程的旅客，提供特別安排。(資料圖片)

中日關係近日趨緊張，本港保安局日前更新外遊警示制度網頁有關日本的附加資料，特別提醒計劃前往或已身處當地的港人，應提高警惕注意安全。大灣區航空表示，會為需要更改行程的旅客作出彈性票務安排，在本月15日前出票、12月31日或之前出發往日本任何航點的旅客，如需退款可聯絡其客戶服務中心。

大灣區航空會為需要更改赴日行程的旅客，作出彈性票務安排。(資料圖片／蘇文傑攝) HK Express會為需要更改赴日行程的合資格旅客，提供靈活安排。(資料圖片／蘇文傑攝) 國泰航空會為需要更改赴日行程的旅客作彈性處理，包括退款。(資料圖片) 日本是港人熱愛的旅遊目的地。(資料圖片／鍾式明攝) 日本是港人熱愛的旅遊目的地。(資料圖片) 日本是港人熱愛的旅遊目的地。(資料圖片)

大灣區航空：十分關注當局公布

大灣區航空回覆《am730》查詢稱，十分關注中國外交部和本港保安局發出往日本旅遊的相關公布，已於本月15日或之前出票，並將於下月31日或之前出發前往日本任何航點的旅客，如需退票可聯絡大灣區航空客戶服務中心，他們會彈性處理及提供適切協助。至於經其他途徑訂票的旅客，大灣區航空表示需要直接聯絡相關旅行社代理跟進；所有相關手續費用將獲豁免。

HK Express(香港快運)就回覆表示，正密切留意最新情況和中國外交部、港府發出的旅遊建議。鑑於現時情況，HK Express現為合資格行程之前往日本航班乘客提供靈活安排，有關申請須受適用之條款及細則約束。透過HK Express直接預訂的旅客，可直接聯絡其客戶服務團隊以獲取協助，而透過旅行社預訂的乘客，就需要向有關旅行代理查詢詳情。國泰航空日前已表明，會盡量彈性處理需要更改赴日行程的旅客，必要時會容許退款。

流感防疫小物，日本旅遊注意（am730製圖） 流感防疫小物，口罩（am730製圖） 流感防疫小物，酒精洗手液（am730製圖） 流感防疫小物，益生菌 R1乳酪（am730製圖） 流感防疫小物，維他命C水溶片（am730製圖） 流感防疫小物，蜂膠噴劑（am730製圖） 流感防疫小物，感冒藥物（am730製圖） 流感防疫小物，喉糖（am730製圖）

