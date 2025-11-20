外遊警示籲赴日港人提高警惕　大灣區航空、HK Express為改行程旅客作特別安排

大灣區航空及HK Express均會為要更改赴日行程的旅客，提供特別安排。(資料圖片)

中日關係近日趨緊張，本港保安局日前更新外遊警示制度網頁有關日本的附加資料，特別提醒計劃前往或已身處當地的港人，應提高警惕注意安全。大灣區航空表示，會為需要更改行程的旅客作出彈性票務安排，在本月15日前出票、12月31日或之前出發往日本任何航點的旅客，如需退款可聯絡其客戶服務中心。

大灣區航空：十分關注當局公布 大灣區航空回覆《am730》查詢稱，十分關注中國外交部和本港保安局發出往日本旅遊的相關公布，已於本月15日或之前出票，並將於下月31日或之前出發前往日本任何航點的旅客，如需退票可聯絡大灣區航空客戶服務中心，他們會彈性處理及提供適切協助。至於經其他途徑訂票的旅客，大灣區航空表示需要直接聯絡相關旅行社代理跟進；所有相關手續費用將獲豁免。