外遊警示籲赴日港人提高警惕　大灣區航空、HK Express為改行程旅客作特別安排

中日關係近日趨緊張，本港保安局日前更新外遊警示制度網頁有關日本的附加資料，特別提醒計劃前往或已身處當地的港人，應提高警惕注意安全。大灣區航空表示，會為需要更改行程的旅客作出彈性票務安排，在本月15日前出票、12月31日或之前出發往日本任何航點的旅客，如需退款可聯絡其客戶服務中心。
大灣區航空：十分關注當局公布
大灣區航空回覆《am730》查詢稱，十分關注中國外交部和本港保安局發出往日本旅遊的相關公布，已於本月15日或之前出票，並將於下月31日或之前出發前往日本任何航點的旅客，如需退票可聯絡大灣區航空客戶服務中心，他們會彈性處理及提供適切協助。至於經其他途徑訂票的旅客，大灣區航空表示需要直接聯絡相關旅行社代理跟進；所有相關手續費用將獲豁免。
HK Express(香港快運)就回覆表示，正密切留意最新情況和中國外交部、港府發出的旅遊建議。鑑於現時情況，HK Express現為合資格行程之前往日本航班乘客提供靈活安排，有關申請須受適用之條款及細則約束。透過HK Express直接預訂的旅客，可直接聯絡其客戶服務團隊以獲取協助，而透過旅行社預訂的乘客，就需要向有關旅行代理查詢詳情。國泰航空日前已表明，會盡量彈性處理需要更改赴日行程的旅客，必要時會容許退款。