外防輸入｜有外商評本港措施「太緊」 特首認人才流失是「不爭的事實」

新冠肺炎持續全球肆虐，但部分西方國家陸續通關，香港對內地和海外維持嚴格入境安排，僅明日起取消9國「禁飛令」但暫亦只屬「港人限定」。特首林鄭月娥昨承認，近月本港面對人才流失是不爭的事實，但相信對於優秀人才和優秀學生仍具吸引力，形容香港仍是匯聚人才的地方。她重申沒有人比她更重視本港的國際地位，相信外資看到香港仍是能賺錢的地方。

林鄭月娥透露，前日在「國際商務委員會」視像會議上向各國際商會代表及香港領事等逾130名委員講解港府取消「禁飛令」等安排，形容會上氣氛「好務實、好和諧」，出席者大體上歡迎有關措施，但部分人認為港府外防輸入措施「太緊」。

她認為，本港現時遠遠未達外地放寬防疫措施的程度，現階段亦不能讓抵港者回家檢疫。她強調，港府不會「躺平唔做嘢」，並會每天檢視如何改善外防輸入，達致「滴水不漏」，又重申取消「禁飛令」不是放寬。

相信外商看到香港仍「搵到錢」

林鄭月娥承認，近月本港面對人才流失、部分機構和企業高管人才離開是「不爭的事實」，「嚴格的外防輸入當然會影響外資的信心，這不用進行調查都知道。」但她指，看不到有其他經濟體系和香港一樣，有來自中央堅定的支持，認為外資的信心不應該是「一朝一夕」，而應是對本港、對一國兩制及對中央如何看待香港所存的信心，「如果外資睇唔到就冇辦法」，但她相信，外商看到香港仍是一個「搵到錢嘅地方」。

她又提到，香港一向沒有移民離港的數據，並指傳媒以本港人口「淨移出」數字視為移民數字是「非常不準確」，認為「淨移出」數字受很多因素影響，例如申請單程證的人數和抵港外傭數量。而優才計劃在她任內兩度增加名額，去年獲批人數超過2,000人，八大院校非本地學生數目亦「有增無減」，當中以內地學生較多。她強調本港對於優秀人才和學生仍非常具吸引力，仍是匯聚人才的地方。

再被問參選意向 「冇其他答案俾你」

另外，特首選舉提名期將於周日(4月3日)展開，相對林鄭月娥在任政務司長時在提名期前一個月已辭職，她昨再次被問參選意欲時，指已多次回答有關問題，而答案亦是一樣，她本人目前唯一工作是抗疫，「我冇其他答案俾你」。

至於日前有民調顯示逾七成受訪者不滿意港府表現，她稱政府在接近5年間「做了大量工作」，而香港是一個自由、多元的社會，每個機構、每位人士都可自由評論所有事項，包括政府工作和表現。當局會以開放態度、謙虛立場來聆聽各方意見，從而改善各項工作。