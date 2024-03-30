多區電壓驟降致困𨋢 中電：疑元朗山火影響電塔 機電署要求4周內交報告 (更新)

​機電工程署表示，今午約12時28分，九龍、新界部分地區發生供電事故。根據中電通報，連接元朗至荔枝角的40萬伏特架空供電系統錄得短暫電壓驟降，期間電力供應沒有中斷。由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統，事件引致短暫電壓驟降，附近電力用戶可能會出現燈光轉暗或閃爍情況；部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啓動保護裝置而暫停運作。根據中電通報，初步懷疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響，引致出現短暫電壓驟降。機電署立即與中電跟進事態發展，並即時派員到現場進行評估工作。機電署已要求中電盡快查明事故成因，並就事故在4周內提交詳細報告。

消防處：再無接獲被困升降機報告

消防處表示，全港多個地區今日（30日）下午12時28分發生電壓驟降，引發多宗被困升降機事故。受影響地區有可能會引起停電事故，市民請避免乘搭升降機。如市民受到相關事故影響，請保持鎮定，消防處正進行救援行動及處理相關事故，及後消防處於下午2時40分稱已再無接獲因該事故而引致被困升降機的報告。

據指在中午12時30分起，消防處半小時內接獲53宗困升降機報告，大部分發生於九龍及新界，包括沙田、天水圍，觀塘及黃大仙等，港島港鐵西營盤站，及東華東院均有人被困升降機。