多啦A夢化身主角進駐輕鐵站主題月台　限定主題列車行走指定路綫 (多圖)

多啦A夢繼上周的無人機表演再有活動。港鐵和主辦單位AllRightsReserved合作，即日起至8月中在輕鐵兆康站3號月台設置首個「多啦A夢主題月台」，並推出3列主題列車，分別行走輕鐵610綫、東鐵綫和機場快綫。輕鐵站主題月台採用經典的藍、白、紅配色為主調進行布置，整個月台亦換上今次活動和「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展(香港)的主題海報及裝飾。

其中一輛多啦A夢主題列車即日起會行駛來往屯門碼頭及元朗的輕鐵610綫，車身披上的主題塗裝採用多啦A夢配色，窗口亦印有多隻多啦A夢，彷彿與乘客們一同乘坐列車，而列車車門亦設計成粉紅色，化身市民熟悉的法寶「隨意門」。多啦A夢亦會進駐車廂內，列車扶手吊環、天花及座位會有多啦A夢和新法寶模樣。

喜歡多啦A夢逾30年的劉先生，今日(27日)特意到兆康站欣賞主題列車，他讚揚列車非常完美，「仲靚過(日本)高岡嗰架多啦A夢列車」，扶手吊環的特別裝飾更令他最感意外，不過他都擔心裝飾日後會遭破壞，希望大家可以好好保存。他又說，剛過去的周六有坐船出維多利亞港欣賞無人機表演，形容表演非常好，並提到不少內地喜歡多啦A夢的朋友都想來港欣賞，因此他希望主辦方可以舉行多一場無人機表演。

另一名多啦A夢粉絲謝小姐更帶同一大束多啦A夢收藏，專誠到兆康站迎接主題列車和「打卡」。她認同車廂內的扶手吊環裝飾非常吸引，「我原本以為唔會整個扶手」，並稱未來會多搭幾次列車「打卡」留念，至於7月的巡迴特展則已購買兩日門票，「 第一日自己去，第二日就同老公去！」