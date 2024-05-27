熱門搜尋:
垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 端午節2024 康城主力牆 的士加價 東張西望 九龍城寨之圍城 日圓匯率走勢 One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-05-27 17:50:17

多啦A夢化身主角進駐輕鐵站主題月台　限定主題列車行走指定路綫 (多圖)

分享：
多啦A夢主題輕鐵列車即日起投入服務，不少粉絲和鐵路迷到場迎接。(董立華攝)

多啦A夢主題輕鐵列車即日起投入服務，不少粉絲和鐵路迷到場迎接。(董立華攝)

多啦A夢繼上周的無人機表演再有活動。港鐵和主辦單位AllRightsReserved合作，即日起至8月中在輕鐵兆康站3號月台設置首個「多啦A夢主題月台」，並推出3列主題列車，分別行走輕鐵610綫、東鐵綫和機場快綫。輕鐵站主題月台採用經典的藍、白、紅配色為主調進行布置，整個月台亦換上今次活動和「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展(香港)的主題海報及裝飾。

多啦A夢主題輕鐵列車即日起投入服務。(董立華攝) 輕鐵兆康站3號月台裝飾為「多啦A夢主題月台」。(董立華攝) 多啦A夢主題輕鐵列車即日起投入服務。(董立華攝) 多啦A夢主題輕鐵列車車門設計成「隨意門」。(董立華攝) 多啦A夢主題輕鐵列車的裝飾品包括車廂吊環扶手。(董立華攝)

列車車門化身「隨意門」

其中一輛多啦A夢主題列車即日起會行駛來往屯門碼頭及元朗的輕鐵610綫，車身披上的主題塗裝採用多啦A夢配色，窗口亦印有多隻多啦A夢，彷彿與乘客們一同乘坐列車，而列車車門亦設計成粉紅色，化身市民熟悉的法寶「隨意門」。多啦A夢亦會進駐車廂內，列車扶手吊環、天花及座位會有多啦A夢和新法寶模樣。

喜歡多啦A夢逾30年的劉先生，今日(27日)特意到兆康站欣賞主題列車，他讚揚列車非常完美，「仲靚過(日本)高岡嗰架多啦A夢列車」，扶手吊環的特別裝飾更令他最感意外，不過他都擔心裝飾日後會遭破壞，希望大家可以好好保存。他又說，剛過去的周六有坐船出維多利亞港欣賞無人機表演，形容表演非常好，並提到不少內地喜歡多啦A夢的朋友都想來港欣賞，因此他希望主辦方可以舉行多一場無人機表演。

另一名多啦A夢粉絲謝小姐更帶同一大束多啦A夢收藏，專誠到兆康站迎接主題列車和「打卡」。她認同車廂內的扶手吊環裝飾非常吸引，「我原本以為唔會整個扶手」，並稱未來會多搭幾次列車「打卡」留念，至於7月的巡迴特展則已購買兩日門票，「 第一日自己去，第二日就同老公去！」

Ad Block
多啦A夢主題輕鐵列車即日起投入服務，吸引不少粉絲和鐵路迷到場迎接。(董立華攝) 多啦A夢主題輕鐵列車的裝飾品包括車廂吊環扶手。(李朗僑攝) 多啦A夢主題輕鐵列車的裝飾品包括車廂吊環扶手。(李朗僑攝) 劉先生稱主題列車設計非常完美。(李朗僑攝) 謝小姐稱未來會多搭幾次列車「打卡」留念。(李朗僑攝)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受