多啦A夢頭像快閃天壇大佛下　「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」6月14日啟動

多啦A夢頭像昨日在昂坪「快閃」，是由近1,500名學生拼出頭像。至於「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」將在6月14日至9月1日舉行，會推出多啦A夢主題纜車，還有不同的多啦A夢主題造景！

近1,500名學生和義工，昨日穿上多啦Ａ夢白、藍、黃、紅和黑5種主題顏色的衣服和帽子，拼出的多啦A夢掛上了新登場特別法寶「100%朋友召喚鈴」，代表被法寶召喚到昂坪360。

昂坪360董事總經理董沛銓說，籌備這項「快閃」活動絕不容易，由於參與人數眾多，從安排同學們從學校到昂坪，到走到正確位置、成功拼出圖案，每個環節都充滿挑戰。昂坪360冀望「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」能令每個人感受到愛，並為香港注入正能量。董沛銓又說，剛完成考試的同學們在參與「快閃」活動以外，亦趁機在昂坪市集、天壇大佛、心經簡林等遊覽。部分學校更到纜車探知館參觀，學習纜車相關的知識，令旅程更具意義。