多度與13歲舊生性交兼拍片　小學輔導主任認罪准保釋候判

已婚小學輔導主任一年間6度在住所及酒店與13歲舊生性交，期間曾拍攝對方的色情影像。他今日(28日)在區域法院承認控罪。案件押後至明年1月8日判刑，期間被告續准保釋候判。

被告王樂天(39歲)，被控 6 項「與年齡在 16 歲以下的女童非法性交」罪，其中一罪獲存檔法庭，另被控一項「製作兒童色情物品」罪。控罪指，他2021年6月至2022年9月間在北角一單位或一酒店房內，共5次與女童X非法性交，其中一次以流動電話製作有關兒童色情物品。

聞父聯絡被告後面色大變

案情指，被告是事主所就讀小學的輔導員，事主小一時參與學校活動而認識被告，隨後兩人保持聯絡。至2023年9 月，事主父親收到學校社工來電，指女兒因不開心而割腕。父親追問之下女兒拒絕透露，於是聯絡被告，事主翌日晚上聞言臉色大變，道出她是因為與男友分手而割腕，並透露曾在2021至2022年間與被告性交且沒有使用安全套，又向她提供藥物和拍攝其裸照，並向父親展示對話截圖。