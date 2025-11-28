多度與13歲舊生性交兼拍片　小學輔導主任認罪准保釋候判

已婚小學輔導主任一年間6度在住所及酒店與13歲舊生性交，期間曾拍攝對方的色情影像。他今日(28日)在區域法院承認控罪。案件押後至明年1月8日判刑，期間被告續准保釋候判。
被告王樂天(39歲)，被控 6 項「與年齡在 16 歲以下的女童非法性交」罪，其中一罪獲存檔法庭，另被控一項「製作兒童色情物品」罪。控罪指，他2021年6月至2022年9月間在北角一單位或一酒店房內，共5次與女童X非法性交，其中一次以流動電話製作有關兒童色情物品。
聞父聯絡被告後面色大變
案情指，被告是事主所就讀小學的輔導員，事主小一時參與學校活動而認識被告，隨後兩人保持聯絡。至2023年9 月，事主父親收到學校社工來電，指女兒因不開心而割腕。父親追問之下女兒拒絕透露，於是聯絡被告，事主翌日晚上聞言臉色大變，道出她是因為與男友分手而割腕，並透露曾在2021至2022年間與被告性交且沒有使用安全套，又向她提供藥物和拍攝其裸照，並向父親展示對話截圖。
相識已久而很信任被告
事主在錄影會面指，被告2021年邀請她到住所玩、看小狗，期間被移至床上，又撫手摸她的大腿。她當時不懂拒絕，因兩人相識已久而很信任被告，兩人當日發生了性行為，為時約半小時，事後被告曾要求X刪掉兩人聊天紀錄。案情續指，其後被告與事主性交4次，其中一次被告想與事主肛交，但事主稱怕痛而拒絕。被告又曾在事主表明不同意下以手機拍下性交影片。
被告稱行為無對錯之分
事主指，她一星期會到被告住所一至兩次，被告曾嘗試使用安全套，但稱感到不舒服後沒再使用，並提供共28粒避孕藥，聲稱可調整經期及避孕，隨後兩人沒再見面，關係結束。其後有另一男子追求事主，但每次收到其來電或訊息後，事主都會感到緊張及受壓，勾起她與被告之間的不愉快經歷，因而自殘。事主又表示，對被告只有師長的敬意，亦認為她受欺騙，因被告有一名妻子，但被告對她說這些行為本無對錯之分。
被告在錄影會面指，兩人的對話圍繞事主的學業問題，而他與事主最後一次性交，發生於2022年初。他又指，已刪除兩人性交影片，並指買避孕藥是讓事主紓緩經痛，與性交無關。他曾邀請事主到住所10至12次，亦曾與事主到酒店，兩人性交4至5 次，性交時間約10分鐘。他頭兩次與事主性交有使用安全套，之後再沒使用，而事主沒有拒絕性交。
案件編號：DCCC138/2025