多次性侵姪女辯稱混淆親人的愛 中港司機重囚8年

53歲中港司機在姪女就讀小二至小五期間，多次與姪女舌吻、上下其手及以陽具摩擦姪女私處。他早前承認一項企圖強姦罪及五項非禮罪，被告辯稱誤把X對親人的感情當作年輕情侶之間的愛意。法官張慧玲今日於高等法院判處被告重囚8年。

被告的心理報告顯示，他對事件感到非常後悔，解釋因把在自身家庭關係中喪失的感情，投射於X身上，卻將這份感情錯當成年輕人之間的情愛，才會招致犯案，但他沒有孌童癖，重犯機會率低。考慮各項因素及計算認罪扣減後，張官最終就6罪共判處8年監禁，認為此才足以反應本案的嚴重性。

張官判刑時指，被告受託與妻子一同照顧受害女童X，他與X年紀相差38年之久，故X把他視作父親，但被告不單沒有保護X，更利用這種關係施淫，乘機侵犯她，嚴重違反誠信。

官指被告沒用安全套 令女童X有染性病風險

被告接連在自己和母親家中、國內渡假時施淫，不僅數度脫去她的衣服，再用陰莖摩擦女童私處，甚至曾嘗試將陽具伸入對方陰道，其中3次事件僅相隔幾星期，可見本案並非單一事件，不接納辯方指他無預謀犯案。再者，本案部分事件案情嚴重，每次歷時約10分鐘，其中一至兩次更加是趁X睡覺時下手。即使X當時尚未到青春期，沒有懷孕風險，但被告沒有使用安全套，不代表沒有傳染性病的機會。張官又言，雖然被告在侵犯過程中沒有使用武力或威脅，惟X當時不敢反抗，只因她與被告同住，而且被告曾告誡她切勿揭發事情。

官：女童Ｘ父母因自責也大創傷

張官引述X的創傷報告指，她現時仍患創傷後遺症，曾經萌生自殺念頭，對於被告稱她才是採取主動的一方感到憤怒。縱使沒有證據顯示X受到嚴重身體傷害，其心理必定蒙受巨大傷害。法庭為X父母索取的報告則指，他們因為將X交予被告照顧而覺得自責，可想而知其面對的創傷也是莫大。

張官指，對於被告辯稱誤把X對親人的感情當作年輕情侶之間的愛意，感到非常費解，又痛斥他以此作為發洩情慾的藉口，應該感到羞恥，考慮到本案涉及被告藉著照顧事主的機會犯案，嚴重違反誠信，重判他入獄8年。