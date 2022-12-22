多項防疫今「減辣」酒樓指公布倉卒冬至難受惠 工展會望「試食復常」旺丁財

餐飲處所和表列處所場內容量人數上限今起撤銷，參與宴會和酒吧客人亦毋須再事先做快測。酒家太湖海鮮城近月已每日全場滿座，今晚冬至訂枱也不例外。酒家董事何兆恒稱，客人一般早兩、三星期訂枱，故新放寬措施對冬至生意幫助不大，但指帶旺氣氛，客人食得開心，也已收到公司尾禡、新春團年等訂座。他認為，希望可再放寬餐枱之間1.5米或要求放置間板的要求，省卻更多不便。黃先生昨晚與親友一行9人提早慶祝冬至，指已近兩年沒有一起做冬，十分高興，人數多可「叫多兩樣、疏爽啲」。另一酒家譽宴則向本報表示，政府前日始公布新措施，相信客人要消化及適應，暫未見有即時效果。

多項社交距離措施在今日「冬至」開始放寬，包括參與宴會毋須再做快速測試、撤銷食肆場內人數上限等，而工展會等公眾娛樂場所戶外範圍更可恢復飲食。由於公布「減辣」與實施僅隔一天，有酒樓負責人坦言，政府公布太遲，未能即時受惠，生意額難以藉此提升；另一邊廂，舉行中的工展會，多個展商喜迎容許場內飲食等放寬措施，認為既能吸引顧客也能為檔口「造勢」，料增加最少一至兩成生意。圖：李睿哲

工展會攤位望靠試食收復失地

公眾娛樂場所、活動場所和體育處所戶外範圍今起容許飲食，正在維多利亞公園舉辦的工展會，顧客今日起終可在場內試食。主辦機構廠商會的會長史立德稱，試食有助參展商推銷產品，料可帶動生意和人流增長一成。

主打日本和台灣小食的「生活元素」負責人黃小姐表示，禁止試食後生意額只剩大約三分之一，解釋工展會主要客群是長者，但他們一般不太認識日本和台灣的小食，「香港懷舊小食當然唔使試(食)，後生去日本又自然識呢啲，但長者未必見過咩嚟，你解釋佢又未必信你，『你梗係話好食啦』。」她續說，長者們通常都要試一試，現已推出售價10元的細包試食裝作折衷辦法，可幸真的有回頭客購買大包裝。她希望有試食後可「追回」一半損失的生意，「希望有啦，想好啲生意嘅個個都希望。」

壽桃市場部經理Barry Lee表示，疫情前有試食時生意額明顯較好，惟禁止試食後消費者購買意欲便會減少，「冇試食好多人都唔知(產品)咩嚟，尤其係新產品，佢哋唔敢試。」他相信，只要拿著一盤供試食的食物，路過的市民不論最終會否購買也會感興趣，而多人排隊試食會令工展會氣氛更好，「氣勢會返嚟。」他估計，生意額大約會增加兩成，雖然不太多但一定有幫助。

天龍牌鮑魚專門店市場部負責人羅先生亦說，場地如容許試飲試食有助增加「人氣」和生意，形容公司一直很想重新提供試食，現正研究用何種方式展示和提供試食，同時認為放寬試食後必定會帶旺人流。在放寬試食前，他會拉開罐頭向顧客展示，解釋客人「見到個樣辦『靚仔』就有信心購買」，又指出顧客在疫情首年或表明因無法試食而不欲購買，惟之後大家已習慣不可隨便脫下口罩，都不介意未試食便購買。他希望，放寬試食後每日生意可有一、兩成增長，「期待，但唔敢講一定有增加。」

