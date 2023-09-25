夜市經濟｜張炳良：目前搞恐「塘水滾塘魚」　《國安法》致港國際形象模糊

政府致力推動夜市經濟，並啟動「香港夜繽紛」一系列活動。前運輸及房屋局局長張炳良在《明報》發表以題為《香港的品牌困惑》的文章，指如果社會整體消費力持續不振，夜經濟只是「塘水滾塘魚」，又提到近年政治動盪，加上《港區國安法》，令香港國際形象模糊。

稱政府支配不能取代市場力量

強炳良指，香港長期存在市場自生的夜經濟，從廟街到蘭桂坊，小區夜市興旺，夜生活燦爛，不靠政府推動，如今政府肯出力是好事，但不能以為政府可支配，甚至取代市場力量。他解釋，當前全球經濟放緩、前景不明，加上內地消費及投資不振，本地股市房市下滑，致人心觀望、市道疲弱，而在旅遊方面，香港既有東京、新加坡等地作比併，現更遇到內地尤其大灣區內其他城市的激烈競爭。

他強調，若社會總體消費力不繼，夜經濟只是「塘水滾塘魚」之舉，邊際增益有限。他認為香港成本高，要發展高收益旅遊，而不只追求人數或低增值消費，他建議應將自英殖年代以來象徵香港旅遊的漁船標誌，改為更具進取和前瞻性的城市標誌，以說明香港的當代活力。

倡 政府天天唱好之餘 須正視外圍觀感

另外，張炳良亦提到香港最終的吸引力在於城市符號，應珍惜其制度和人文遺產，包括多元文化氣息及自由包容的創造空間，以增強「一國兩制」下獨特多樣性，惟香港目前形象困惑模糊，由於近年政治動盪，以及《港區國安法》，令部分外國人懷疑香港仍是否如從前一樣自由，是否受政治控制令多元包容收縮。

他表示，近年國際對香港存在負面認知，變相也在修正香港的國際品牌，建議政府天天唱好之餘，須正視外圍觀感，又說很多國家都有《國安法》，而且執法極嚴，但甚少讓其籠罩生活的方方面面，提到香港要突圍而出，除執法公正、尊重獨立司法外能否做得比外國好。