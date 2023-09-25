熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-09-25 14:23:22

夜市經濟｜張炳良：目前搞恐「塘水滾塘魚」　《國安法》致港國際形象模糊

分享：
張炳良撰文指，目前搞夜經濟恐「塘水滾塘魚」，《港區國安法》致港國際形象模糊。(資料圖片)

張炳良撰文指，目前搞夜經濟恐「塘水滾塘魚」，《港區國安法》致港國際形象模糊。(資料圖片)

政府致力推動夜市經濟，並啟動「香港夜繽紛」一系列活動。前運輸及房屋局局長張炳良在《明報》發表以題為《香港的品牌困惑》的文章，指如果社會整體消費力持續不振，夜經濟只是「塘水滾塘魚」，又提到近年政治動盪，加上《港區國安法》，令香港國際形象模糊。

Ad Block

稱政府支配不能取代市場力量

強炳良指，香港長期存在市場自生的夜經從廟街到蘭桂坊，小區夜市興旺，夜生活燦爛，不靠政府推如今政府肯出力是好事，但不能以為政府可支配，甚至取代市場力量。他解釋，當前全球經濟放緩、前景不明，加上內地消費及投資不振，本地股市房市下滑，致人心觀望、市道疲弱，而在旅遊方面，香港既有東京、新加坡等地作比併，現更遇到內地尤其大灣區內其他城市的激烈競爭

他強調，若社會總體消費力不繼，夜經濟只是「塘水滾塘魚」之舉，邊際增益有限。他認為香港成本高，要發展高收益旅遊，而不只追求人數或低增值消費，他建議應將自英殖年代以來象徵香港旅遊的漁船標誌，改為更具進取和前瞻性的城市標誌，以說明香港的當代活力。

政府天天唱好之餘   須正視外圍觀感

另外，張炳良亦提到香港最終的吸引力在於城市符號，應珍惜其制度和人文遺產，包括多元文化氣息及自由包容的創造空間，以增強「一國兩制」下獨特多樣性，惟香港目前形象困惑模糊，由於近年政治動盪，以及《港區國安法》，令部分外國人懷疑香港仍是否如從前一樣自由，是否受政治控制令多元包容收縮。

他表示，近年國際對香港存在負面認知，變相也在修正香港的國際品牌，建議政府天天唱好之餘，須正視外圍觀感，又說很多國家都有《國安法》，而且執法極嚴，但甚少讓其籠罩生活的方方面面，提到香港要突圍而出，除執法公正、尊重獨立司法外能否做得比外國好。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受