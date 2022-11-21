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2022-11-21 14:11:25

夜闖女鄰居家爬上床打劫　會計員判囚32個月

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一名38歲男會計涉嫌夜闖女鄰居家爬上床打劫，今日在區院判監32個月。

一名38歲男會計涉嫌夜闖女鄰居家爬上床打劫，今日在區院判監32個月。(資料圖片)

一名38歲男會計涉嫌去年夜半潛入鄰居的單位趁她睡覺時爬到床上用身體壓住她，待她驚醒時用枕頭套等塞入她的口中揚言打劫，期間無拉褲鏈露出內褲，惟他摸過女事主的大腿後便離開。該男會計早前承認一項意圖搶劫而襲擊他人罪，今日在區域法院判囚32個月。法官李慶年判刑時，形容被告是「早有預謀」，又指事件對女事主身心有大影響，判被告即時入獄是唯一合適選項。

辯稱路過一時衝動下進屋

案情指，38歲被告蕭維，報稱會計文員，承認在2021年423日晚，在馬鞍山恆安邨恆江樓某單位，意圖搶劫而襲擊鄺姓女子。辯方求情指，當日被告與家人用膳後打算出外吸煙，經過事主單位時，發現鎖頭留有鎖匙，並無上鎖，一時衝動下入屋探看有否值錢的東西，被事主發現時情急以武力控制事主，因而弄傷她，被告事後已感後悔。

法官李慶年判刑時指，被告明顯有備而來，早有預謀，拒絕接納辯方稱他一時衝動的說法，又指女事主事後胃口變差，曾經消瘦近30磅，近口部位置因事件留下疤痕，對從事模特兒及美容的她大受影響。法官透露被告在20022018年間有7項案底，分別獲判處感化令或社會服務令，惟過去刑罰似乎對他並無作用，考慮諸多原因後，決定判囚被告32個月。

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