夜闖女鄰居家爬上床打劫　會計員判囚32個月

一名38歲男會計涉嫌去年夜半潛入女鄰居的單位，趁她睡覺時爬到床上用身體壓住她，待她驚醒時用枕頭套等塞入她的口中揚言打劫，期間無拉褲鏈露出內褲，惟他摸過女事主的大腿後便離開。該男會計早前承認一項意圖搶劫而襲擊他人罪，今日在區域法院判囚32個月。法官李慶年判刑時，形容被告是「早有預謀」，又指事件對女事主身心有大影響，判被告即時入獄是唯一合適選項。

辯稱路過一時衝動下進屋

案情指，38歲被告蕭維，報稱會計文員，承認在2021年4月23日晚，在馬鞍山恆安邨恆江樓某單位，意圖搶劫而襲擊鄺姓女子。辯方求情指，當日被告與家人用膳後打算出外吸煙，經過事主單位時，發現鎖頭留有鎖匙，並無上鎖，一時衝動下入屋探看有否值錢的東西，被事主發現時情急以武力控制事主，因而弄傷她，被告事後已感後悔。

法官李慶年判刑時指，被告明顯有備而來，早有預謀，拒絕接納辯方稱他一時衝動的說法，又指女事主事後胃口變差，曾經消瘦近30磅，近口部位置因事件留下疤痕，對從事模特兒及美容的她大受影響。法官透露被告在2002至2018年間有7項案底，分別獲判處感化令或社會服務令，惟過去刑罰似乎對他並無作用，考慮諸多原因後，決定判囚被告32個月。