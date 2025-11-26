大光麵結業｜生記食家老闆嘆可惜 「香港製造 味道難以取代」

楊綺華指初期店內設頂好大光麵及另一隻頂好伊麵供食客選擇，因較多食客喜歡，令餐牌餘下焗製出來、價錢較便宜的頂好大光麵。

生記食家位於黃竹坑站南朗山道熟食市場，以沙爹牛麵為鎮店之寶，店內貨架仍有幾箱「頂好大光麵」存貨。老闆娘楊綺華指生記食家用了頂好大光麵38年，聽到新聞後感到可惜︰「因為是香港製造，可惜但都沒辦法。送貨來的員工年紀不輕，知道早前已縮減了送貨人手。」她亦大讚頂好大光麵準時送貨，而且價錢相宜，有著難以取代的味道。

難以大量入貨

生記食家老闆何偉生則認為頂好大光麵的麵粉用料不同，食客也食得出味道不一樣。生記食家稱未有對策，或會轉其他牌子的大光麵。生記食家老闆娘稱︰「那怎麼辦，事實是已成定局，外面競爭這麼大，我們唯有找代替品。」對於現時不少餐廳均已轉用內地製的即食麵，他們就表示38年來一直使用大光麵，是因為它是100%香港牌子，可以知道其選用的麵粉和其中的成分都是好的，但在內地加工過的就未必有保證。

有食客建議他們多存貨，但老闆娘指來往貨倉取貨需時，而且大光麵放得太久味道會打折，難以大量掃貨，會在最後時期多訂一至兩箱。

生記強調之後轉用其他麵餅，也會堅持選用香港品牌；到時候會為新的麵重新調配味道，多試幾遍，有信心可以調配出適合的湯底，所以相信可以維持麵和味道的質量。