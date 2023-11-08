【11月8日15:00更新】 葵芳新都會廣場澄清謠傳 網傳涉事兩名保安員獲聘於葵芳新都會廣場，有關商場下午在社交網站專頁指「有關網上謠傳實屬流言」，並指「本商場及負責聘請保安員的外判公司並沒有聘請相關人士，同時會盡力提供讓顧客安心的購物環境。」

大圍圍方保安喝罵鐵騎士「躝啦」 城市護衛指涉事兩人已離職 葵芳新都會廣場否認聘請兩人 (更新)

【11月8日10:00更新】 大圍「圍方」商場上周六（4日）有停車場保安與鐵騎士爭執，期間保安喝罵對方「躝啦」、「唔識躝咪爬」，囂張態度引來全城譁然。早前兩名涉事職員已被暫停職務，至昨晚（7日）兩人所屬保安公司、城市護衛有限公司回覆傳媒查詢時，表示兩人已離職。該公司稱對於今次事件及對「圍方」引起迴響深感抱歉，並向電單車司機致歉。 向鐵騎士致歉 城市護衛有限公司表示，該公司負責圍方保安事宜，事件涉及的商場保安是受公司直接聘用，公司對事件十分關注，得知事件當日已即時停止兩名相關保安員在「圍方」的所有職務，亦已於周一（6日）終止與該兩名保安員的僱傭合約。對於今次事件及對「圍方」引起的迴響，公司深感抱歉，並對當日事件中的電單車駕駛者致歉。該公司強調一向對於前線員工的工作及服務水平有嚴格要求，將確保前線員工遵守工作守則，並繼續加強相關培訓，以提高他們專業水平和服務質量。

大圍圍方商場有工人懷疑不忿行馬路被響安警告，斥責鐵騎士並發生口角，其後商場保安趕至並喝令鐵騎士「躝啦」。網上流傳車Cam片段顯示，本月4日早上10時許一輛電單車準備駛入圍方停車場，其時一名身穿恤衫和反光衣、戴白色安全帽的職員正如「大地任我行」般神態自若地在車路行走，鐵騎士見狀遂響安提示對方注意安全。 詎料，該名職員讓開後突質問鐵騎士「你呠我呀？」他又自稱「我喺度做嘢，你『呠』邊個呀」、「你係咪撞我呀？」他更要求鐵騎士不要進入停車場泊車，「你泊出面啦，你咁鍾意泊。」 ▼穿反光衣職員疑不忿被「呠」▼

戴眼鏡保安先認同後「變臉」 流傳的另一段片段，則見鐵騎士已被數名身穿西裝的保安員包圍，未知是他們聞聲趕至抑或有人呼喚增援。鐵騎士理論時，認為行人理應在行人路上行走，一名拉低口罩的保安員試圖為事件降溫，指出「我哋呢位師兄就喺度出入嘅」，惟他語氣其後亦趨激動，鐵騎士之後反問一句「人路就行人路，狗路就行狗路，啱唔啱呀？」 此時，旁邊一名戴眼鏡的保安員介入並查詢鐵騎士到訪目的，他起初故作鎮靜並認同鐵騎士解釋響安目的為避免意外，「係、係」，惟及後指出工人在商場範圍「周圍行都得」屬事實，更揚言「呢個車場我哋嘅」，質問「我哋同事有對你做啲咩」、「咁你依家想點先」，其後就突然「變臉」喝斥事主「我問你依家想點，你係咪想報警？我問你一樣嘢先，你話要報警先，你報啦！請報！」 ▼喝斥鐵騎士「躝」的保安起初故作鎮靜▼