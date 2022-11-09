大埔中小學生科創成果優先睇 「創科@大埔2022」展覽 創意爆發

中小學生的創意力量可以嚇你一跳，為了啟發年輕一代對STEAM(科學、科技、工程、藝術和數學)的認識和興趣，大埔學校聯絡委員會及大埔民政事務處合辦，獲民政事務總署大埔民政事務處贊助的「創科@大埔 2022」展覽，當中「學界展區」便匯萃區內26間中、小學的創科意念，展示同學的STEAM創作成果。於早前舉辦的發布會上，便展示了其中9間學校的作品。

「創科@大埔」今年已是第三屆，更是慶祝香港回歸25週年的壓軸節目。活動將於2022年11月20至21日（星期日及星期一）一連兩天在香港科學園第三期大展覽廳舉行，除了創科成果展覽外，更會舉辦多場創意工作坊、創客示範及舞台表演等活動。大埔學校聯絡委員會主席張麗珠校長於發布會上指出，「創科@大埔」是獲民政事務處贊助，本港首個地區性大型創科博覽，匯聚區內創科精英。活動獲逾四十間大埔區中、小學校及創科公司參與，為香港培育科創人才，她希望參與的同學可透過學習科技迎接未來的機遇和挑戰。

創科@大埔 2022召集人潘慶輝校長MH, JP則指，一連兩天展覽會將舉辦創意工作坊、講座及VR藝術體驗，以強化年輕一代對STEAM的認識和興趣，展覽讓學生有機會展示他們的發明和創意，展出STEAM教育成果。同學善用所學新科技和知識，提升產品價值。從發布會上9間學校同學別出心裁的作品，可見同學被STEAM的思維不斷培養，可從平常生活發掘難題，去解難，自己思考及與同學有團隊合作精神，增強他們的綜合知識。迎戰當代經濟、科學、科技轉變和挑戰。

創科@大埔 2022統籌郭永強校長BBS, MH, JP亦指，今年活動除雲集區內13間中學及13間小學的創科作品外，亦與多間頂尖創科機構合作，於展覽之餘亦安排了講座及工作坊，嘉賓們除講解STEAM的點子外，亦會帶領互動實驗和遊戲，讓同學及大眾可以全新角度認識創科。包括請來星級導師STEM Sir會帶領同學學習生活百科知識，運用STEM技巧來解決困難；威迪實驗室創辦人會介紹如何用語音識別產品助視障人士重回正常生活。還有一系列涉及STEAM、人工智能等工作坊，希望培育年青人的創意思維、探究和解難能力。還有互動體感遊戲，於虛擬空間學習創作和跳舞等，他希望是次能為同學帶來新體驗。