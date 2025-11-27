大埔宏福苑五級火｜住戶眺望燻黑家園　最大訴求是「復原屋企」

現時消防仍在撲滅火勢， 現場不是有竹棚掉落，並發出的巨響；但火災現場臨近的廣福休憩處便聚集了不少人圍觀，當中既有受災的居民，亦有前來關心的街坊。

不願透露身份的居民蘇先生，在火災翌日便到休憩處眺望已被大火燻黑的家。居於30樓高層的他指，事發時他正在上班，「都可以話係避過一劫嘅」，很多住戶雖要上班，但亦可能是「Work From Home」，加上大樓沒火警鐘、沒煙霧感應器，煙一大就控制不住；這裡很多老人家，住高層根本走不到樓梯。

他又指，原來本來以為火勢只影響雲昌閣一邊，豈料七棟樓全部燒着，質疑消防應變不足，「 百幾個消防員得嗰兩三支水喉，到依家都(水)仲未射到上高層，又唔掟水蛋」，錯失了最佳撲救時機、200多人待救。

曾投訴30樓高層有煙頭

蘇先生又稱，工程期間已多次發現工人亂丟煙頭，「一個月前，我係30樓都見到有少少煙頭，我諗樓下會更加多，我哋投訴過，但無人理，只顧住錢銀問題，安全問題就唔使理」。他批評承建商，安全訓練及監管鬆懈，終令火種釀成大禍，「呢好似係我哋嘅不幸，但其實係監管不力所致」。

最大嘅需求係復原屋企

「最大嘅需求就係而家燒到咁喇，點樣復原呢？ 承建商仲會唔會包底搞掂呢」 蘇先生指，大廈早前因政府強制進行大維修，已向承建商支付九成工程款，「辛辛苦苦俾咗十幾廿萬錢，卻換來如此下場，邊個會承擔呢？」他現時最關心的是保險與樓宇結構的問題，「唔通我哋日日仲要住喺啲烏黑黑嘅樓？」，並希望政府促成重建。

現時他淨等待消防員完成搜救行動，「 當年嘉利大廈都處理咗十日」，將在庇護中心渡過日子。