大埔宏福苑五級火｜何永賢：逾350人已入住過渡性房屋

大埔宏福苑五級火影響大批住戶，房屋局過渡性房屋專責小組昨日(27日)與各過渡性房屋項目的營運機構盤點目前可供入住的單位數目後，統計出合共30個項目有超過1,400個單位可供有需要居民入住，連同房協的專用安置屋邨，初步可提供近1,800個單位。

截至昨日下午6時，「善樓」有126戶共275名受影響居民入住；「樂善村」有33戶約70名受影響居民入住；而「策誠軒」有4戶共14名受影響居民入住。有見大埔區的過渡性房屋項目即將住滿，過渡性房屋專責小組接下來會協助安排有需要居民入住於北區（有80個單位）及元朗區（約500個單位）的過渡性房屋項目。