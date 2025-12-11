大埔宏福苑五級火｜何鉅業稱原址重建非最佳方案 政府可提供現有單位助安居

大埔宏福苑發生大火，社會高度關注居民安置及重建問題。香港測量師學會會長、樓宇安全學會會長何鉅業今早(11日)在港台節目中指出， 7座受大火波及的樓宇中，首先起火的數座損毀較為嚴重，但有個別單位影響較輕，即使是專業技術人員，現階段亦難以完成全面評估，判斷進行加固修復還是拆卸重建，長遠方案仍需倚賴詳細的技術檢驗作評估。

原址重建至少需時 4 年以上

何鉅業稱，根據經驗判斷，火災對結構或會造成嚴重損害，但實際影響需視乎受損位置是否為主結構、以及所處樓層高低等因素。他分析，受損較嚴重的樓宇進行修復的經濟效益可能不高；損害較輕的樓宇則各處受損程度不一，技術分析必須仔細，相關討論亦不能僅從技術角度出發。他認為原址重建未必是最佳方案，今次火災造成嚴重傷亡，許多居民或不願重返原址，加上原址重建至少需時4年以上，仍需處理善後、業權及公契等問題。若於附近覓地重建，則須評估高密度住宅對排污、噪音、火警風險等各方面的影響。